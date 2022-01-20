Мнение: Может ли один человек работать в 10 раз больше другого?

Вилен работает 40 часов в неделю. Савва в десять раз больше не отработает никак — даже если будет пахать по 16 часов в день, не пропуская ни субботу с воскресеньем, ни 01 января, ни 08 марта. Нужно количество часов не выбрать физически.

Кстати, забавный факт. Доживший до 80 лет человек, работавший стандартную пятидневку, потратит на работу примерно 10% своей жизни. Не треть, как думают многие, а 10%. Так как есть выходные и отпуска, есть детство с юностью и пенсионный возраст.

Так вот, высидеть в 10 раз больше рабочих часов, чем Вилен, невозможно физически. Однако если мы посмотрим не на рабочие часы, а на результаты труда, мы обнаружим, что кратный разрыв в результатах — норма жизни.

Вилен вытачивает одну деталь за час, Савва — две детали. Вилен находит ошибку в бухгалтерском балансе за один день, Савва — за пять минут. Вилен пишет фрагмент программы за две недели, Савва — за два часа.

Иногда разница в результатах становится бесконечной. Вилен новую математическую формулу вывести не может, Савва выводит её за месяц. Вилен готовит так, что клиенты отплёвываются и уходят, Савва готовит вкусно. В этих ситуациях директору института или владельцу ресторана нанимать на работу Вилена нет смысла, какую бы низкую зарплату он не запросил.

Если только мы не считаем мерилом работы усталость, жизнь заставляет нас признать, что кратная разница в выработке — явление весьма распространённое.

Для зануд: я ничего не имею против имени Вилен. Как-то я работал вместе с одним Виленом, и остался вполне доволен профессионализмом моего смежника. Полагаю, я имею моральное право выбирать для примеров любые имена, так как моё собственное имя, — Олег, — сетевые острословы часто используют в своих пакостных стишках.

Итак, выработка у разных людей зачастую отличается очень сильно, на порядки. Любопытно, что это понимали даже в СССР. Как справедливо напоминают комментаторы, в советские времена были периоды, когда размер зарплат трудящихся мог отличаться в тысячу и более раз. Цитирую часть диалога под недавним постом:

https://olegmakarenko.ru/2320532.html?thread=837954196#t837954196

aku_rg. Удивительно, но убежденность в том, что «ведь чисто физически не может один человек работать в 10 раз больше другого» довольно широко распространена. Между тем, это не так. Даже если речь идет о самой простой работе вроде работы уборщика или дворника, результат у разных работников может отличаться в разы. Если же требуется мастерство, то различие достигает десятков раз, а если еще нужен известный талант — то в сотни раз.

Люди очень сильно отличаются по своим физическим и психическим возможностям, и это является естественным источником социального неравенства людей, которое устойчиво воспроизводится в человеческом обществе несмотря ни на какие «измы».

big_12. Разница в оплате в 10 раз и при СССР была.

arhiloh. Разница в оплате бывала и сильно больше, чем в 10 раз. Не так давно в foto-history выложили скан из книжечки по денежным выплата на трудодень в колхозах в начале 1950-х. Очень познавательно. В некоторых регионах выплаты порядка 40-50 коп, а в Таджикистане, например, 10-11 рублей. Но опять же, эти 40-50 коп — среднее по области, то есть в каких-то колхозах поменьше (вплоть до нуля, собственно), в каких-то побольше.

При этом вполне себе существовали в товарных количествах люди с зарплатами в тысячи рублей в месяц (а некоторые колхозники даже и танки с самолётами покупали, как мы помним). Во сколько раз, например, 3000 рублей в месяц больше, чем 0 рублей в месяц, сравнивать математически бессмысленно. Но даже если вместо нуля подставить 1 или 5, всё равно получается неплохо.

Возможно, где-то зарплату выдавали натурой, но бывало, что и вовсе ничего не выдавали, ни деньгами, ни натурой, потому что нечего было выдавать. Такая особенность колхозной экономики, в городе если человек на работе числился, то какие-то деньги получал на руки в любом случае.

Понятно, что для колхозника главным источником доходов было личное подсобное хозяйство, а не работа в колхозе, так что на круг обычно всё же выходило больше 0 рублей. Но если говорить о разнице именно в оплате труда на родное социалистическое государство, то советская власть определённо не видела в тот период ничего странного или возмутительного в том, чтобы труд одних людей оценивать в тысячи рублей, а других примерно в ноль рублей.

Как отметил Иосиф Виссарионович Сталин, «буржуазные писатели охотно изображают марксистский социализм, как старую царскую казарму, где всё подчинено “принципу” уравниловки. Но марксисты не могут быть ответственными за невежество и тупость буржуазных писателей».

big_12. При оценке труда в примерно 0 рублей и месяца не протянешь, не говоря уже, чтобы работать и семью содержать.

arhiloh. Во-первых, советская власть оценивала в 0 рублей труд колхозников (не всегда и не всех, конечно, обычно всё же бывало побольше) только на собственно советскую власть. В случае отработки обязательного количества трудодней, колхознику дозволялось поработать, так сказать в порядке хобби, и на себя. В личном подсобном хозяйстве или ещё как. Наконец, не будем забывать, что жизнь она богаче, голь на выдумку хитра, а райком он в райцентре, каждую деревню в режиме реального времени контролировать не может.

Во-вторых, таки да, миллионы людей именно что не протянули и натурально померли с голоду (а ещё больше всеми правдами и неправдами свалили или из колхозов, или из страны вообще). Причём помирали от голода именно сельские жители, которые еду выращивали. Горожане, хоть и им пришлось изрядно затянуть пояса, с голоду не мёрли, по крайней мере в мирное время.

big_12. Так и сейчас, заплати властям налоги и спи спокойно, дорогой товарищ…