Арестованного в Крыму Джелялова оккупанты содержат в жесточайшей изоляции от внешнего мира – адвокат

“Ни газет, ни радио, ни телевизора у него нет. За месяц ему передали только пять писем (несмотря на то, что в СИЗО у цензоров лежит огромная пачка из десятков, если не сотен писем, которые ему отправили друзья, знакомые и просто неравнодушные люди). Понятно, что это задача, которую поставили перед собой власти – заглушить голос Наримана, тотально изолировать его. Сделать вид, как будто его не существует”, – сказал он.

По словам адвоката, Джелялова держат “в жесточайшей изоляции от внешнего мира”.

“В его тюремном быту все без существенных изменений. Его все так же держат в так называемом “Спецблоке” для особо опасных арестантов, и он все так же в маленькой двухместной камере с еще одним заключенным. Отношения у них хорошие. Ожидает вручения обвинительного заключения”, – объяснил Полозов.

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. “а” ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали “карательной практикой в лучших советских традициях”.

Полозов 15 декабря сообщил, что оккупационные власти Крыма планируют выдвинуть Джелялову обвинение в окончательной редакции, ему грозит до 20 лет заключения.

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