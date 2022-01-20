 

“Наш край”: Правительство может остановить рост цен на продукты, введя целевые дотации для предприятий

20.01.2022, 11:46, Новости дня
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“В 2022 году стоимость продуктовой корзины украинцев может возрасти на 25–30%. Взять под контроль стремительный рост цен можно за счет целевых дотаций предприятиям на социально значимые товары. Предположим, что хлебозавод производит 20 видов продуктов, три из которых относятся к социально значимым. Так что государство должно компенсировать, например, 30% стоимости газа, который использовался для производства этой группы”, – считает политик.

По оценкам “Нашего края”, в этом году больше всего могут вырасти цены на хлеб, и, например, батон может стоить 40–50 грн за килограмм.

“Также ожидается подорожание молочки, мяса, круп, подсолнечного масла, сахара и других продуктов. Из-за ожидаемого роста цен в украинском правительстве ввели предельный уровень торговой надбавки – 10%. Такие действия, во-первых, ведут к дефициту. Во-вторых, производители просто начнут манипулировать с тяжестью. К примеру, за ту же цену продавать уже не килограмм, а 800 грамм. И, конечно, предприятия попытаются урезать затраты, используя более дешевые компоненты и экономя на технологических процессах, что может отрицательно сказаться на качестве товаров”, – объяснил  Мазурчак.

Он убежден, что остановить рост цен можно за счет целевых дотаций предприятиям на социально значимые товары. В дальнейшем же для преодоления бедности нужно развивать конкурентную экономику, стимулировать развитие национального производства и собственных энергоресурсов, считает политик. 

“Нам нужна долгосрочная экономическая стратегия развития государства, которая вела бы к улучшению благосостояния каждого гражданина”, – заявил Мазурчак.

Контекст:

Кабинет Министров 12 января 2022 года принял решение ввести госрегулирование цен на ряд продуктов питания. Мотивируя решение, в правительстве заявили, что в Украине с начала прошлого года сохраняется тенденция к росту потребительских цен на продукты питания на внутреннем рынке. Также правительство распорядилось ввести в стране мониторинг и анализ цен на товарных рынках. В приложениях к распоряжению перечислено порядка 30 товаров, цены на которые подлежат мониторингу. 

По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен в 2021 году пришелся на сентябрь – октябрь, а инфляция в декабре замедлилась до 10% в годовом измерении. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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