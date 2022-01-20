Российские цирковые артисты стали триумфаторами Международного фестиваля в Будапеште

У россиян на одном из самых престижных цирковых форумов мира – и золото, и серебро, и бронза.

Высшую награду завоевали артистки Росгосцирка на подкидных досках «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова. Обладательницы главной награды – единственные в мире девушки-акробаты, работающие в этом жанре. Их номер члены жюри назвали уникальным, а исполнение безупречным.

«Этот фестиваль стал настоящим триумфом российского циркового искусства. Мы в очередной раз продемонстрировали, что отечественная цирковая школа одна из сильнейших в мире. Я испытал огромную гордость, когда артистам Росгосцирка – юным девушкам на подкидных досках – европейская публика аплодировала стоя», – подчеркнул генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Первое место с артистками Росгосцирка разделили венгерские акробаты на подкидных досках Richter Kevin Group.



«Серебро» вручили гимнастам на ремнях Екатерине Запашной и Константину Растегаеву (Росгосцирк), эквилибристам Андранику и Геворгу Варданян (Росгосцирк) и российско-украинскому дуэту воздушных гимнастов Алексею Григорову и Марине Главатских.

Бронзовые награды получили акробаты на русской палке под руководством заслуженного артиста РФ Аркадия Шатирова (Росгосцирк), дрессировщик собак Михаил Ермаков – артист Большого Московского государственного цирка, российские гимнасты на мачте Марат и Ольга Девликамовы, а также участники из Колумбии и Чехии.

Спецприз от Российской государственной цирковой компании достался российско-украинскому дуэту воздушных гимнастов – Алексею Григорову и Марине Главатских.



Ещё один спецприз фестиваля – от госсекретаря по культуре министерства социальных ресурсов Венгрии Петера Фекете – получили серебряные призёры Екатерина Запашная и Константин Растегаев за номер «Закрывая глаза».

Международный цирковой фестиваль в Будапеште проходил с 11 по 17 января. Зрители увидели номера лучших артистов с четырёх континентов. Теперь гимнасты, акробаты, дрессировщики и эквилибристы будут готовиться к следующему фестивалю. Он состоится в феврале в испанской Жироне.