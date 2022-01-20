 

В больницы Москвы закупили новое оборудование для лечения пациентов с COVID-19

20.01.2022, 11:02, Разное
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В столице растет число заразившихся новым штаммом “омикрон”, но аналогичного скачка по госпитализациям нет, отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Но город готов к любому развитию событий.

Делается все необходимое для эффективного обследования и лечения больных ковидом, сказала она. “Разрабатываем и используем уникальные цифровые сервисы, обеспечиваем ковидные клиники лучшим на сегодняшний день оборудованием”, – добавила Ракова.

В больницы закупается новая реанимационная, лабораторная и диагностическая техника, а также медицинская мебель, системы для транспортировки больных и прочее, перечислила заммэра.

Помимо прочего, закуплены новые аппараты ИВЛ, видеоларингоскопы, дефибрилляторы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента.

В Москве работает пять резервных госпиталей. Это полноценные инфекционные центры со всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе компьютерными томографами и аппаратами ИВЛ. У каждой койки есть своя кнопка вызова медиков и клапан подачи кислорода, на территории работает Wi-Fi.

Напомним, что на фоне стремительного распространения штамма “Омикрон” в Москве мэр Сергей Собянин продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на “удаленку” не менее 30% сотрудников предприятий столицы.



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