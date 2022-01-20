Мнение: Любое пересечение

Соединенные Штаты будут считать “новым вторжением” РФ на Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

“Президент [Джо] Байден четко говорил российскому президенту [Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников”, – написала она в заявлении.

Технически подобный формат угрозы позволяет Байдену рассматривать любое перемещение российских войск из России в Крым как вторжение. Но, понятно, решения будут приниматься ситуативно.

Хороший политик всегда создает пространство решений — поле для маневра. В данном случае Байден развязывает себе руки, имея возможность закрывать глаза или наоборот — широко их открывать в зависимости от текущего момента.

В определенном смысле возможная война (ее вероятность пока находится на уровне гипотетических предположений, но многое указывает на то, что сейчас риски существенно выше любых, начиная с 14 года) будет вестись со стороны Запада с целями, которые преследовал тот же самый Запад во время Крымской войны 19 века. Они очевидны: в случае войны стратегическая задача — ликвидация как Черноморского флота, так и его базы. Фактически это та цена, которую заплатит Россия за свое поражение, если она рискнет участвовать в этой войне. Ясно, что решение этой задачи со стороны Запада полностью изменит все балансы в районе Черного моря, но главное — оно совершенно равноценно решению о приеме Украины в НАТО.

Ликвидация Черноморского флота и лишение России базы будет эквивалентно приему Украины в НАТО. По факту Украине будет предложен размен возвращения территорий на членство в НАТО (хотя какие-то отношения в таком случае, безусловно, будут выстроены)

Это, понятно, не означает, что ЧФ будут бомбить вместе с Севастополем. Но главным пунктом в любых послевоенных переговорах после поражения России (а откровенно говоря, эта война чем-то иным может закончиться только благодаря чуду. Впрочем, Крымская война завершилась именно таким чудом, почему бы и нет) станет именно судьба флота. Что отбросит Россию на юге на добрых 300 лет назад.

Риски для Запада, конечно, выходят за рамки обычных, но и куш можно сорвать невероятно большой. Неудивительно, что звезды начинают сходиться. В столь ослабленном состоянии Россия не была уже несколько столетий — просто грех не воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Кто знает, представится ли такая возможность в будущем. Пока кремлевские успешно добивают страну, а вот кто будет после них — тут, конечно, вопрос.

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