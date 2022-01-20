Телеведущая Ксения Бородина помирилась с подругой, несмотря на длительный конфликт

Блогеры Ксения Бородина и Катя Жужа когда-то были лучшими подругами. Однако пять лет назад между ними произошел серьезный конфликт, который положил конец дружбе. Недавно знаменитости удивили своих поклонников новостью о перемирии.

«Любовь возвращается»

Катя и Ксения на днях провели вечер в одном из столичных ресторанов. Позже телеведущая Бородина разместила совместные фото из заведения в своем микроблоге и в комментариях к посту написала, что «любовь возвращается». Блогер пояснила, что бывших подруг, по ее мнению, не бывает, в отличие от романтических партнеров. Своей публикацией Ксения дала понять, что помирилась с Катей спустя пять лет после серьезной ссоры.

Девушки весело провели вечер в ресторане и уехали из заведения на машине вместе, напевая песни, чем привели своих подписчиков в дикий восторг. Поклонники знаменитостей явно обрадовались их воссоединению и забросали блогеров восторженными комментариями. Ксения призналась, что их с Катей перемирие наделало столько шума, что это событие можно сравнить с воссоединением певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека.

Равнодушная подруга

Конфликт между знаменитостями произошел пять лет назад практически на ровном месте. Получилось так: Катя проигнорировала сообщение Ксении в соцсетях о том, что у той заболела дочка. По словам Кати, произошло это случайно. Она и не думала игнорировать подругу, просто не увидела сообщение.

Однако Ксения восприняла это иначе. Равнодушие Кати ее сильно задело, вследствие чего она сделала вывод, что подруга попросту завидует ее успеху. Ксения обвинила Катю в том, что та все время использовала ее ради личной выгоды.

После этого знаменитости совсем перестали общаться. Они даже заблокировали друг друга в социальных сетях. Но теперь мы видим, что все обиды остались в прошлом. Подругам удалось зарыть топор войны.