Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Данила Козловский, Оксана Акиньшина и другие на премьере сериала “Карамора”

Вчера в московском кинотеатре “Октябрь” прошла премьера сериала “Карамора”, дебютной режиссерской работы в этом формате Данилы Козловского. Посмотреть первые две серии триллера о борьбе анархиста Караморы с тайным орденом вампиров, которая разворачивается в предреволюционном Петербурге, пришли создатели фильма и их друзья и коллеги.

Среди тех, кто в этот вечер посетил премьеру, были: Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин Хабенский, Владимир Познер, Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова, Михаил Зыгарь, Юлия Хлынина, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Антон и Дарья Златопольские, Алексей Агранович, Максим Виторган, Александр Цыпкин, Андрей Бурковский, Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Дмитрий Дибров, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Игорь, Вадим и Гриша Верники, Рената Пиотровски, Мария Андреева и другие.

Картину представили актеры и создатели – Филипп Янковский, Дарья Балабанова, Андрей Смоляков, Дмитрий Чеботарев, Евгений Шварц, Нино Нинидзе, Александр Ильин и Александр Ильин младший, Александр Алябьев, Артур Ваха, а также режиссер, генеральный продюсер и исполнитель главной роли Данила Козловский.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Данила Козловский Оксана Акиньшина

В событиях сериала участвуют как вымышленные, так и реально существовавшие персонажи, которые определили альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века. В центре истории – анархист по прозвищу Карамора, раскрывающий тайную организацию, состоящую из монархических домов и дворянских династий Старого Света, силы членов которой далеко превосходят человеческие возможности. Карамора, потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, объявляет войну тайному обществу.

Съемки “Караморы” проходили с августа 2019 по январь 2021 года в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской области и Подмосковье и заняли более 120 смен. А первые две серии с сегодняшнего дня доступны видеосервисе START.

Съемочная группа сериала “Карамора”