 

Главный отоларинголог Москвы дал рекомендации по лечению симптомов “омикрона”

20.01.2022, 10:24, Разное
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Врач призвал внимательно следить за своим состоянием. “Если почувствуете симптомы заболевания, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать”, – сказал он.

Симптомы “омикрона” похожи на обычную простуду, поэтому лечить его нужно привычными способами, пояснил отоларинголог.

“Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло”, – посоветовал медик.

Для уменьшения болевых симптомов необходимо применять таблетки или спреи с анестетиком. При этом употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день, подчеркнул врач.

От заложенности носа можно использовать спреи с солевым раствором. Больше семи дней каплями пользоваться не рекомендуется.

Крюков настоятельно рекомендовал не пользоваться антибиотиками. “Эти препараты необходимо применять только по назначению врача и в строгом соответствии с намеченным курсом лечения”, – отметил врач.

Напомним, что на фоне стремительного распространения штамма “Омикрон” в Москве мэр Сергей Собянин продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на “удаленку” не менее 30% сотрудников предприятий столицы.



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