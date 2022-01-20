Один развелся по указу матери, а второй набил ее лицо на полспины: как живут сыновья Поплавской

54-летняя Яна Поплавская – мама двоих сыновей. Наследники актрисы давно стали взрослыми людьми, но это не мешает им проявлять любовь и привязанность к своей знаменитой родительнице. Да и сама Поплавская до сих пор принимает активное участие в жизни своих отпрысков.

Яна Поплавская впервые стала мамой уже в 18 лет. Обоих детей кинозвезда родила от своего первого супруга, актера и кинорежиссера Сергея Гинзбурга, с которым прожила вместе четверть века. Клим появился на свет в 1985 году, еще до свадьбы своих родителей, а Никита родился спустя 11 лет. Поплавская и Гинзбург развелись со скандалом, когда их младший наследник уже был подростком. К слову, на отношения Никиты и Клима с мамой это никак не повлияло. Разве что в лучшую сторону. Что бы не делали наследники, рядом непременно была звездная родительница, которая оберегала их от неправильных решений.

36-летний Клим решил пойти по стопам творческих предков и связал жизнь с кино. А 25-летний Никита, который в свое время часто появлялся с матерью на публике, устроился работать на телевидение. Оба молодых человека успели связать себя узами брака и запутаться в личной жизни. На истинный путь их наставила прославленная мать. Одного сына она убедила вернуть бывшую жену, а второго – развестись.

В свое время Клим развелся со своей супругой Евгенией, но, благодаря родительнице, женился на ней снова. Актриса считала, что старший сын совершил ошибку, и не раз говорила ему об этом. Так Яна Поплавская не только вернула невестку в семью, но и стала бабушкой. В 2020 году Клим и Евгения снова сыграли свадьбу и подарили знаменитости внука Илария.

В личной жизни своего второго наследника актриса сыграла не менее важную роль. По настоянию матери Никита развелся с женой, с которой прожил в браке всего месяц. За такой короткий срок девушка успела довести супруга настолько, что ему пришлось переехать к матери. Родительница быстро взяла дело в свои руки и убедила сына в том, что ему необходимо развестись. Он так и поступил.

К слову, наследники Поплавской не скупятся на проявление теплых чувств к матери. Если Никита благодарит родительницу на словах, то Клим предпочитает выражать любовь действиями. В свое время молодой человек даже набил татуировку с ее лицом. Огромная наколка занимает почти половину спины и украшает ее уже несколько лет. Этот рисунок стал не первым на теле Клима и появился там ко дню рождения матери. Как рассказал сын Поплавской журналу “Антенна-Телесемь”, с помощью татуировки он отразил ощущение, будто родительница прикрывает его за спиной.