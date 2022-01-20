Вячеслав Моше Кантор: «Я рад, что бывший канцлер Курц с его опытом и знаниями стал частью команды ЕСТП»

Бывший Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), авторитетной неправительственной организации, в работе которой принимают участие известные политики, общественные деятели и бывшие лидеры государств.

Г-н Курц станет одним из руководителей ЕСТП, наряду с Вячеславом Моше Кантором, президентом ЕСТП со дня его основания в 2008 году, и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, занимающим должность председателя ЕСТП с 2015 года.

«Для меня большая честь стать членом этой влиятельной организации, чья деятельность направлена на борьбу с экстремизмом во имя укрепления толерантности на всём континенте, – заявил Себастьян Курц. – Я знаю по собственному опыту, с каким вниманием мировые лидеры относятся к работе ЕСТП, разрабатывая меры по противодействию расизму, антисемитизму и ксенофобии. Я буду очень рад работать с г-ном Блэром и д-ром Кантором для достижения этих целей».

За свою почти десятилетнюю службу на различных руководящих постах Себастьян Курц получил широкое общественное признание за самоотверженную борьбу со всеми формами антисемитизма, терроризма и экстремизма, а также противодействие радикализации молодёжи.

Он также занимает активную и принципиальную позицию по вопросу о роли Австрии в Холокосте и поддерживает образовательные проекты для молодых поколений, посвящённые этим мрачным главам истории страны, чтобы не допустить их повторения.

«Я очень рад, что бывший Канцлер Курц с его опытом и знаниями стал частью команды ЕСТП, – отметил Вячеслав Моше Кантор. – Он служит примером лидеров, которые интуитивно понимают, что преподавать эти важнейшие уроки молодым поколениям просто необходимо, и на протяжении многих лет претворяет в жизнь стратегию по искоренению экстремизма, расизма и нетерпимости».

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Европейский совет по толерантности и примирению – влиятельный консультативный орган в сфере развития толерантности, примирения и образования на международном уровне, способствующий формированию межнационального взаимопонимания и толерантности в различных сообществах. Совет проводит обучение методам достижения примирения, содействует общественному осмыслению проблем в постконфликтных ситуациях, осуществляет мониторинг уровня расизма, антисемитизма и ксенофобии, а также предлагает проекты и правовые решения по укреплению толерантности.

Среди его выдающихся участников – председатель ЕСТП Тони Блэр, бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар, бывший премьер-министр Швеции Йоран Перссон, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и бывший председатель Бундестага Рита Зюссмут.

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На фотографии: Вячеслав Моше Кантор

Источник фото: Европейский совет по толерантности и примирению