 

Вячеслав Моше Кантор: «Я рад, что бывший канцлер Курц с его опытом и знаниями стал частью команды ЕСТП»

20.01.2022, 10:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назначен сопредседателем Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП), авторитетной неправительственной организации, в работе которой принимают участие известные политики, общественные деятели и бывшие лидеры государств.
Г-н Курц станет одним из руководителей ЕСТП, наряду с Вячеславом Моше Кантором, президентом ЕСТП со дня его основания в 2008 году, и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, занимающим должность председателя ЕСТП с 2015 года.

«Для меня большая честь стать членом этой влиятельной организации, чья деятельность направлена на борьбу с экстремизмом во имя укрепления толерантности на всём континенте, – заявил Себастьян Курц. – Я знаю по собственному опыту, с каким вниманием мировые лидеры относятся к работе ЕСТП, разрабатывая меры по противодействию расизму, антисемитизму и ксенофобии. Я буду очень рад работать с г-ном Блэром и д-ром Кантором для достижения этих целей».

За свою почти десятилетнюю службу на различных руководящих постах Себастьян Курц получил широкое общественное признание за самоотверженную борьбу со всеми формами антисемитизма, терроризма и экстремизма, а также противодействие радикализации молодёжи.

Он также занимает активную и принципиальную позицию по вопросу о роли Австрии в Холокосте и поддерживает образовательные проекты для молодых поколений, посвящённые этим мрачным главам истории страны, чтобы не допустить их повторения.
«Я очень рад, что бывший Канцлер Курц с его опытом и знаниями стал частью команды ЕСТП, – отметил Вячеслав Моше Кантор. – Он служит примером лидеров, которые интуитивно понимают, что преподавать эти важнейшие уроки молодым поколениям просто необходимо, и на протяжении многих лет претворяет в жизнь стратегию по искоренению экстремизма, расизма и нетерпимости».

***
Европейский совет по толерантности и примирению – влиятельный консультативный орган в сфере развития толерантности, примирения и образования на международном уровне, способствующий формированию межнационального взаимопонимания и толерантности в различных сообществах. Совет проводит обучение методам достижения примирения, содействует общественному осмыслению проблем в постконфликтных ситуациях, осуществляет мониторинг уровня расизма, антисемитизма и ксенофобии, а также предлагает проекты и правовые решения по укреплению толерантности.
Среди его выдающихся участников – председатель ЕСТП Тони Блэр, бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар, бывший премьер-министр Швеции Йоран Перссон, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и бывший председатель Бундестага Рита Зюссмут.
Подробнее на www.ectr.eu

На фотографии: Вячеслав Моше Кантор
Источник фото: Европейский совет по толерантности и примирению



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Женщины и волосы – Личное мнение

04.12 / Путин ответил на вопрос о замене президента искусственным интеллектом

12.10 / Мнение: Управляемый коронавирус?

19.01 / Володин открыл весеннюю сессию Госдумы

29.06 / У «брутальных мужчин» коронавирус может протекать в тяжелой форме

27.10 / Реставрация павильона “Радиоэлектроника и связь” на ВДНХ завершится в 2022 году

14.08 / Под маркой «Баркемп» «7х7» пичкает молодёжь пропагандой

24.10 / В Швейцарии ученые разработали одежду с возможностью заряжать гаджеты

24.11 / Эксперт Назаренко посоветовал перезагружать смартфон для освобождения памяти

12.05 / В Израиле сообщили об обстреле российской установкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика