“Метинвест” выдал студентам стипендии на 1,6 млн грн

“Стипендиальная программа компании помогает развивать востребованные в промышленности профессии. В Мариуполе сейчас насчитывается четыре заведения-партнера группы: высшее металлургическое профессиональное училище, центр профессионально-технического образования, профессиональный лицей автотранспорта и политехнический профессиональный колледж ПГТУ. Так, на первом курсе студенты-участники программы получают дополнительную стипендию от “Метинвеста” в размере 700 грн/месяц, далее ее размер может достигать 1200 грн. Также эти учащиеся получают возможность пройти практику на предприятиях компании”, – сказано в сообщении.

В компании убеждены, что сотрудничество бизнеса и профессионально-технического образования мотивирует молодежь овладевать востребованными профессиями и строить карьеру уже сейчас.

“Молодежь, которая стремится развивать свои профессиональные навыки, всегда уверенно идет по карьерной лестнице, добиваясь новых высот”, – рассказал директор по персоналу и администрации металлургического комбината “Азовсталь” Иван Голтвенко.

Он добавил, что выбор технических профессий дает реальную возможность построить карьеру на предприятиях “Метинвеста”.

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