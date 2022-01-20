 

Арестович не писал заявления об увольнения с должности советника Ермака

20.01.2022, 10:16, Новости дня
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Собеседник издания утверждает, что об увольнении Арестовича в Офисе президента узнали “так же, как и все – из СМИ”, и документов об уходе с должности он не подписывал.

По данным “Украинской правды”, сотрудничество ОП с Арестовичем может быть продолжено.

“Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку”, – пишет издание.

Контекст:

17 января Арестович уволился с должности советника Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Перед этим в программе “Романенко. Беседы” Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания. Арестович добавил, что нынешняя власть слишком “забюрократизировалась”.

19 декабря Арестович рассказал, что 17 января он “приехал на работу как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочет переступать его порог”. Арестович, в частности, раскритиковал “шоу в Жулянах” с возвращением в страну пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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