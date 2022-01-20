Экс-замначальника регионального управления СК задержали в Хакасии

Бывший замачальника управления Следственного комитета по Хакасии Вячеслав Павин задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он задержан», – сообщил источник ТАСС, уточнив, что речь идет о Вячеславе Павине, который занимал ранее должность заместителя начальника республиканского управления СК.

По словам источника, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении него и других фигурантов уголовного дела по факту мошенничества. По информации из открытых источников, Павин был уволен в 2017 году. Сейчас, как отметил собеседник агентства, он работает юристом.

Ранее обвиняемого в хищении свыше 500 млн рублей, направленных на поставку и пошив формы для полиции, арестовали по решению Басманного суда Москвы.