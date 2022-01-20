 

Володин: Закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях

20.01.2022, 9:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он напомнил, что соответствующее поручение дал президент. Правительство подготовило поправки, позволяющие выйти на решение в кратчайшие сроки.

“В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом третьем”, – написал Володин.

По его словам, решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции. Увеличение размеров пенсией компенсирует дополнительные расходы в связи с ростом цен, отметил Володин.

Спикер подчеркнул, что норма будет иметь обратную силу и заработает с первого января текущего года.

“Необходимые средства в бюджете есть”, – добавил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / В СМИ обсуждают подробности отношений Анастасии Заворотнюк и Евгения Миронова

30.07 / Медики назвали способы профилактики деменции с помощью продуктов питания

08.05 / “Мысли о Вере”: Влад Соколовский рассказал о причине огромной силы духа его прадеда

03.04 / Мнение: Кудрин опять посчитал бюджетников

18.12 / Под бородой у оборотня или Крестный дед

09.11 / Названы лучшие проекты задания “Сердце лидера” конкурса “Лидеры России”

13.07 / Сын певицы Валерии перенес операцию

16.12 / «Я не ожидала от жизни такого»: Анна Кошмал не сдержала слезы, вспоминая роль в «Сватах»

12.08 / Жителя Тюмени оштрафовали за картинку с Путиным в социальных сетях

29.07 / Мнение: Зачем министр напомнил про полет в Норильск главы Росприроднадзора?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика