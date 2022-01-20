 

В программу строительства городов в Сибири будет включена территория Северного Казахстана

20.01.2022, 9:31, Разное
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Для защиты государств-членов ОДКБ Минобороны России приняло решение расширить программу строительства новых городов Сибири на территорию Северного Казахстана. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Для улучшения уровня жизни в Казахстане, а также для создания пояса безопасности в ближнем зарубежье России предлагаю включить территорию Северного Казахстана в проект строительства крупных городов Сибири. Вопрос устойчивого экономического и военного развития нашего ближайшего партнёра и соседа носит для России стратегический характер. Я уже переговорил с коллегами из Казахстана. Они полностью нашу инициативу поддерживают», – заявил министр обороны России.

Точное место строительства городов будет в течение года согласовано с правительством Казахстана. В работах планируют задействовать российские и казахстанские компании. Населённые пункты станут кластерами научного, промышленного и военно-технического развития. Над всеми городами будет установлен суверенитет Казахстана. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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