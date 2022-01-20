 

Быстрое старение сетчатки глаза связали с риском скорой смерти

20.01.2022, 9:06, Разное
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Наши органы стареют с разной скоростью. Так у внешне молодого человека, печень может быть, как у восьмидесятилетнего. Хотя вероятность развития тяжелых заболеваний и смерти становится выше с возрастом сама по себе, она не одинакова для людей одного поколения. Исследователи связывают это с тем, что биологическое старение индивидуально для каждого из нас и может быть важным показателем для определения реального состояния здоровья. 

Уже существует несколько типов исследования тканей, и клеток, химические и визуальные индикаторы биологического старения, а также способы определить соотносятся ли биологический и паспортный возрасты. Однако все эти методы очень дорогостоящие и трудоемкие, а забор образцов для него болезненен для пациентов.

Но есть один орган, исследовать который можно довольно подробно, дешево и безболезненно: глаз. Для этих целей ученые обратились к методам машинного обучения и искусственного интеллекта. Компьютер научили определять биологический возраст сетчатки глаза человека по фотографиям глазного дна. 

Исследователи взяли более 80 тысяч изображений почти 47 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. Данные были получены из Британского биобанка — огромной библиотеки медицинской информации, собранной у более чем полумиллиона жителей Великобритании. 

Фотографии глазного дна 11 тысяч человек, которые отличались хорошим здоровьем, были использованы для проверки точности алгоритма. Машина смогла довольно точно определять возраст глаза, и для этой группы разрыв оказался минимальным. У остальный испытуемых, которые не могли похвастаться хорошим здоровьем, глаза оказались «старше» своих владельцев.

Дальше ученые проверили, как разница в биологическом и паспортном возрасте связана с риском смерти от разных причин. У половины испытуемых глаза были «старше» на 3 года, у 28% — на 5 лет и у 4,5% — на 10. Для тех, у кого разница в возрасте была самой большой, риск смерти от большинства причин — кроме сердечно-сосудистых заболеваний и рака — вырос на 49-67%, относительно их более здоровых сверстников.

При этом каждый год разрыва между биологическим и паспортным возрастом увеличивает риск смерти на 2%. Ученые надеются, что технология позволит более точно диагностировать риски для пациентов. Однако пока неясно, почему именно наблюдаемый возрастной разрыв коррелирует с риском смерти и как он образуется. 



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