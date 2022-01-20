 

Блинкен заверил Киев в поддержке со стороны США и предупредил Москву о «серьёзных последствиях»

20.01.2022, 9:00, Новости дня
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Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев, где заявил, что его визит связан с просьбой президента Джо Байдена заверить украинцев в поддержке со стороны США. Как передают «Вести», Блинкен предупредил, что Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки, однако добавил, что он надеется на соблюдение Россией дипломатического и мирного пути.


AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Как пишут «Вести», по словам Блинкена, его визит на Украину связан с просьбой президента Джо Байдена подтвердить украинцам поддержку, предоставляемую США.

«Мы чётко высказали преференцию тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта и с тем, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации. Мы делаем всё, что мы можем сделать в этом отношении. Кроме того, мы сказали Москве чётко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьёзные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира», — заявил Энтони Блинкен.

«Для нас очень важен ваш визит, лично ваш визит. Это ещё раз подчёркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны Соединённых Штатов Америки», — заявил Владимир Зеленский.

Как отмечает издание, во время встречи госсекретарь предупредил, что Владимир Путин может дать приказ о нападении в кратчайшие сроки. В то же время Блинкен сказал, что он надеется на соблюдение Россией дипломатического и мирного пути.

Представитель США отметил, что действия РФ привлекли внимание Вашингтона, а также союзников в Европе и за её пределами. В частности, власти ФРГ заявили, что могут остановить газопровод «Северный поток — 2», если Москва вторгнется на Украину.



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