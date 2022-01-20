 

Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому

20.01.2022, 8:56, Новости дня
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Суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор Красноярского краевого суда в отношении Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, информирует краевая прокуратура.

«Сегодня по представлению прокурора края Романа Тютюника судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (в Новосибирске) отменила оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении Константина Найбауэра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным пресс-службы, апелляционная инстанция согласилась с доводами представления о том, что в ходе судебного разбирательства стороной защиты были допущены нарушения закона, повлиявшие на объективность присяжных. «Приговор Красноярского краевого суда от 16.09.2021 отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение», – информирует прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагает следствие.

Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в УК в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

Напомним, в сентябре 2021 года суд в Красноярске на основании вердикта присяжных оправдал Найбауэра. В прокуратуре региона заявили, что ведомство с приговором не согласно и обжалует его.



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