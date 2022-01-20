 

На Украине заподозрили Путина и Байдена в «тайной договоренности»

20.01.2022, 8:56, Новости дня
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Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден якобы пришли к тайным договоренностям по запуску газопровода «Северный поток – 2».

По мнению Корнейчука, именно с этой «договоренностью» связана волна публикаций в западных СМИ о «готовящейся российской агрессии» против Украины.

«Они нам развели вот этот цирк из серии «Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить «Северный поток – 2», – сообщил Корнейчук в эфире телеканала «Наш».

Политолог подчеркнул, что украинские власти устраивает этот сценарий, и они «подыгрывают» российско-американским договоренностям.

Корнейчук также обвинил западных партнеров Киева в том, что они дали согласие на строительство «Северного потока – 2», хотя понимают, что Украина может пострадать от реализации этого проекта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», не дожидаясь «вторжения» России. Делегация Конгресса США после визита на Украину призвала американских законодателей не ограничиваться угрозой введения санкций против России, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания». При этом республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину РФ столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» РФ и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» РФ на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.



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