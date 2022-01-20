 

Все поступившие в Россию экземпляры журнала Time с портретом Навального изъяты и уничтожены

20.01.2022, 8:51, Разное
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Судебные приставы отчитались о полном изъятии доставленной в Россию части тиража журнала Time с изображением Алексея Навального на обложке.

Предполагается, что решение об изъятии и уничтожении журналов к концу недели примет один из российских судов.

Американский журнал Time выходит еженедельно с 1923 года. Во втором номере журнала за этот год не только обложка с портретом Навального, но и большое интервью с ним, которое журналисты взяли «по переписке». Обмен письмами с вопросами и ответами занял несколько месяцев. Задержать пачки с журналами на таможне не удалось, поэтому приставам пришлось вылавливать их в точках продаж.

– Таможня не была своевременно оповещена о доставке воздушным путём печатной продукции с лицом, отбывающим заключение, поэтому пропустила груз как обычно. Десять тысяч экземпляров разошлись по точкам продаж и некоторые даже попали в руки граждан. Найти их было непросто, но приставы справились, хотя им пришлось работать даже в праздник Крещения Господня, – сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Работа приставов осложнялась тем, что судебного решения об изъятии тиража пока нет. Иск о признании номера Time экстремистской литературой и его изъятии планируют подать в суд только в четверг или пятницу. Тогда же он будет рассмотрен и удовлетворён. Исполнительный лист придётся изготовить задним числом.

По окончании уничтожения бумажных экземпляров журнала приставы начали изымать его электронные копии из интернета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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