 

В Германии зафиксировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

20.01.2022, 8:48, Новости дня
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Всего за 24 часа, по данным ВОЗ, выявили 112 тыс. инфицированных.

Скриншот: covid19.who.int

По данным немецкого Института Роберта Коха, число подтвержденных 19 января случаев COVID-19 еще больше – 133,5 тыс.

Умерли в среду в Германии, по разным данным, от 234 (Институт Роберта Коха) до 239 (ВОЗ) инфицированных коронавирусом. Рекордная смертность была зафиксирована в стране еще 14 января 2021 года (1244).

С начала эпидемии, по данным Института Роберта Коха, в Германии подтвердили более 8,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 116,3 тыс. больных.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По числу подтвержденных инфицирований Германия находится на 10 месте в мире, лидируют США (более 66 млн), Индия (почти 28 млн) и Бразилия (23 млн).

Последнее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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