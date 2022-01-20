В Турции на полях фермеров появляются огромные провалы

Недавний всплеск количества провалов эксперты объясняют быстрой потерей грунтовых вод, поскольку фермеры используют глубокие подземные колодцы для орошения полей.

Массивная воронка в центральной Турции объясняется трехлетней засухой и изменением климата.

Несколько недель назад на кукурузном поле недалеко от дома местного жителя Кафер Ата разверзлась земля. Круглая воронка глубиной около 3-х метров возникла в земле, как будто вырезанная ножом.

– Я не знаю, что вам сказать, – сказал он. – Это плохо. Боже, помилуй.

Провалы – глобальное геологическое явление, связанное со многими причинами, но недавний всплеск провалов в центральном регионе Турции Конья эксперты объясняют быстрой потерей подземных вод. Дело в том, что во время почти трехлетней засухи фермеры используют более глубокие подземные колодцы для орошения полей.

Исследователи зарегистрировали более 2200 провалов в этом районе, более 700 из которых глубже одного метра. Самые большие из них имеют глубину 30 метров.

Кафер Ата сказал, что его сосед провалился в такую дыру. Потребовалось два дня, чтобы вытащить его оттуда. Пастухи теперь должны вести карту каждой воронки, чтобы их животные не провалились в нее, когда они пасутся в открытых полях.

Исторически в этом районе выращивалась большая часть пшеницы, но позже фермеры перешли на более водоемкие культуры, такие как сахарная свекла и кукуруза. Те, кто может себе позволить, устанавливают насосы для подземной воды для орошения своих полей, но подземные воды в этом районе ограничены. Каждый год, особенно во время засухи, они обнаруживают, что бурят все глубже, чтобы добраться до воды. Поступая таким образом, они подготавливают почву для очередного провала.