 

Вращающиеся звезды могут путешествовать во времени, предполагают астрофизики

20.01.2022, 8:47, Разное
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Группа ученых из Китая заявила, что вращающиеся звезды могут создавать пространственно-временную рябь по Вселенной.

Новое исследование предполагает, что вращающиеся звезды могут создавать пространственно-временную рябь по Вселенной. Китайские исследователи называют данный научный прорыв «захватывающим».

Ученые из Института астрономии и астрофизики Пекинского университета в Китае наблюдали, как быстро вращающиеся звезды, называемые миллисекундными пульсарами, создают рябь в пространстве-времени.

По сути, это означает, что звезды путешествуют во времени, и это дает экспертам реальный взгляд на то, как образуются галактики.

Ведущий исследователь Сиюань Чэнь назвал этот прорыв «захватывающим» и это «это очень волнующий сигнал! Хотя у нас еще нет окончательных доказательств, мы, возможно, начинаем обнаруживать фон гравитационных волн».

Рябь в пространстве-времени может дать нам больше подсказок о том, как образуются галактики.

Профессор Альберто Веккио из Института гравитационно-волновой астрономии, сказал: «Обнаружение гравитационных волн от популяции массивных двойных черных дыр или от другого космического источника даст нам беспрецедентное представление о том, как формируются и растут галактики во Вселенной».

Волны были впервые обнаружены в 2015 году и подкрепили общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, которая утверждает, что когда массивные объекты сталкиваются друг с другом структура пространства-времени может «колебаться».



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