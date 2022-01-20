 

Годами страдавший от сильного кашля случайно обнаружил причину

20.01.2022, 8:44, Разное
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Мужчина с ником Rubricae98 рассказал на Reddit, как случайно нашел причину кашля, от которого страдал годами.

Молодой человек признался, что недомогание пропало, когда он впервые за долгое время поменял постельное белье. В комментариях пользователи высказали предположение о том, из-за чего организм парня так реагировал на грязное белье.

– Последние несколько лет я страдал от кашля, а также заложенного носа и насморка. Изначально я думал, что это побочные эффекты кое-какого лекарства, которое я регулярно принимаю, чтобы сдерживать очень мощное и потенциальное опасное для жизни заболевание, — поделился Rubricae98. Он уточнил, что не относился к этим симптомам серьезно.

Рассказчик добавил, что не очень хорошо соблюдает правила гигиены, нерегулярно моет голову и редко меняет постельное белье. Однако незадолго до написания публикации парень все же сделал это. На следующее утро он обнаружил, что ему стало легче.

– Проснувшись, я вдохнул чистый воздух, каким я давно не дышал. Я просто не мог осмыслить, насколько этот воздух был хорош. И кашель почти полностью прошел, — написал Rubricae98.

Открытие позволило парню сделать вывод, что его симптомы были связаны с несоблюдением правил гигиены, а не с побочными эффектами медикамента.

– Годы лежания на грязном, покрытом перхотью постельном белье. Спал и ленился в своей собственной грязи. Было потрачено столько салфеток [из-за насморка], — посетовал на самого себя парень. Он посоветовал юзерам не следовать его примеру и внимательнее относиться к гигиене.

В комментариях многие пользователи порекомендовали Rubricae98 не останавливаться на сделанном и провести дальнейшую уборку.

– Возможно, тебе стоит постирать подушки, если ты еще этого не сделал! — написал один из юзеров. Комментаторы также высказали предположения об острой реакции молодого человека на грязное белье. Некоторые предположили, что у него аллергия на пылевых клещей.



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