Найден манускрипт XV века «Карта Ада»

В немецком Любеке нашли манускрипт XV века «Карта Ада», согласно которому стала известна дата Судного дня и конца света. На данный момент рукопись находится в Библиотеке Хантингтона, штат Калифорния, где ее и увидел голландский исследователь Ван Дузер.

Внимательно просмотрев манускрипт, историк понял, что в его руках находится «Карта Ада» XV века с записями причин Судного дня и его датой. Историк предполагает, что автором мог быть «близкий к культурной элите» врач по имени Баптиста.

На нескольких листах написаны и нарисованы причины конца света, вся работа крайне антиисламистская, ведь именно по пришествии Ислама и начинается конец всего живого на Земле, отмечает исследователь. В книге говорится, что Антихрист должен был прийти в наш мир в 1651 году и начнет убеждать людей следовать ему при помощи обмана, жестокости, хитрости и ложного божества, то есть, любого другого, кроме христианского Бога.

Судный день должен был настать десятью годами позже — в 1661 году.

Помимо этого, в «Карте Ада» написаны некоторые географические и астрологические факты, намного опережающие знания того времени. Примерная дата, когда автор создавал рукопись, названа в периоде между 1486 и 1488 годами.