Ученые выявили поголовные проблемы с памятью даже у тех, кто легко перенес COVID-19



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В прошлом году американские ученые выяснили, что около трети пациентов после легкого COVID-19 жалуются на снижение качества жизни. В новом исследовании специалисты Оксфордского университета решили оценить качество памяти у тех людей, которые не имеют явных признаков постковидного синдрома, передает Reuters.

Ученые пригласили 136 добровольцев, которые перенесли коронавирус без осложнени девять месяцев назад и не имели длительных симптомов. Участники прошли серию тестов и упражнений для проверки памяти и когнитивных способностей.

Оказалось, что все без исключения добровольцы имеют нарушения так называемой эпизодической памяти — они хуже, чем раньше, помнили свой личный опыт в течение полугода после заражения. У них также наблюдались проблемы с концентрацией внимания. Но при этом у всех участников были хорошие результаты тестов на рабочую память, планирование и другие когнитивные способности.

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«Что удивительно, сами участники не чувствовали никаких симптомов во время тестирования, однако демонстрировали ухудшение внимания и памяти. Все это утверждает о том, что люди могут месяцами испытывать хронические когнитивные последствия», — сообщили авторы исследования.

Ранее ученые из Университета Осло провели опрос более 600 пациентов, которые перенесли легкий COVID-19 за восемь месяцев до анкетирования. На проблемы с памятью пожаловались 11% участников, в контрольной группе участников исследования, у которых не было коронавируса, этот показатель оказался намного меньше – 4%. По оценкам ученых, положительный тест на коронавирус утверждает о повышении риска нарушений памяти почти в 5 раз по сравнению со средними показателями.

В ковид-положительной группе также 12% участников сообщили о проблемах с концентрацией внимания. У большинства опрошенных (82%) с ухудшением памяти были также выявлены другие проблемы со здоровьем.