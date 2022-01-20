 

Ученые выявили поголовные проблемы с памятью даже у тех, кто легко перенес COVID-19

20.01.2022, 8:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В прошлом году американские ученые выяснили, что около трети пациентов после легкого COVID-19 жалуются на снижение качества жизни. В новом исследовании специалисты Оксфордского университета решили оценить качество памяти у тех людей, которые не имеют явных признаков постковидного синдрома, передает Reuters.

Ученые пригласили 136 добровольцев, которые перенесли коронавирус без осложнени девять месяцев назад и не имели длительных симптомов. Участники прошли серию тестов и упражнений для проверки памяти и когнитивных способностей.

Оказалось, что все без исключения добровольцы имеют нарушения так называемой эпизодической памяти — они хуже, чем раньше, помнили свой личный опыт в течение полугода после заражения. У них также наблюдались проблемы с концентрацией внимания. Но при этом у всех участников были хорошие результаты тестов на рабочую память, планирование и другие когнитивные способности.

Коронавирус и мозг

Разбираемся, почему COVID-19 так часто вызывает неврологические симптомы и как с ними бороться. 

Читать статью

«Что удивительно, сами участники не чувствовали никаких симптомов во время тестирования, однако демонстрировали ухудшение внимания и памяти. Все это утверждает о том, что люди могут месяцами испытывать хронические когнитивные последствия», — сообщили авторы исследования.

Ранее ученые из Университета Осло провели опрос более 600 пациентов, которые перенесли легкий COVID-19 за восемь месяцев до анкетирования. На проблемы с памятью пожаловались 11% участников, в контрольной группе участников исследования, у которых не было коронавируса, этот показатель оказался намного меньше – 4%. По оценкам ученых, положительный тест на коронавирус утверждает о повышении риска нарушений памяти почти в 5 раз по сравнению со средними показателями.

В ковид-положительной группе также 12% участников сообщили о проблемах с концентрацией внимания. У большинства опрошенных (82%) с ухудшением памяти были также выявлены другие проблемы со здоровьем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Мнение: Красные черты

04.06 / Яков Кедми назвал причины пристального внимания Запада к Белоруссии

17.12 / Таксистам запретили повышать цены в новогоднюю ночь

20.05 / Мнение: Прятать деньги за рубежом стало сложнее

11.01 / «Земля кочевников» получила звание «Лучшая кинокартина»

02.04 / Свидетельница измены Тарзана из-за Королевой может попасть в тюрьму на 16 лет

27.02 / Мнение: Последствия ударов под Абу-Кемалем

20.02 / Мнение: О низкой мелочности

23.05 / Джинсы, жвачка, Tesla

09.03 / В Волгоградской области на трамвайной остановке найден труп 52-летнего мужчины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика