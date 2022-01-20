Инфляция в Великобритании взлетела до 30-летнего максимума

Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума на фоне роста цен на продукты, мебель и блюда в ресторанах, пишет Bloomberg. Эксперты ожидают от Банка Англии повышения ключевой процентной ставки, после того как он уже сделал это в декабре. Впрочем, по данным Bloomberg Economics, уровень инфляции в Великобритании достигнет пика и составит 6,5 процента в апреле 2022 года.

Чего нам ожидать от этих данных по инфляции? В том, что касается долей процентов, уровень может быть не намного выше предполагаемого, но всё же он выше. Инфляция в Великобритании выросла с рекордного за 11 лет уровня до рекорда за несколько десятилетий. Как это влияет на ход мыслей Банка Англии?

ЛИЗЗИ БУРДЕН, корреспондент Bloomberg News: Верно. Уровень выше, чем в прошлом месяце, и, как вы и сказали, составляет максимум за 30 лет. Это вызвано ценами в ресторанах, на продукты и мебель. Любопытно, что это указывает на то, что всё выходит за рамки энергетического сектора. Риши Сунак говорил, что речь идёт о глобальном кризисе, который начинается с энергетики, однако этим дело не ограничилось. Это увеличивает шанс того, что в феврале Банк Англии повысит ключевую ставку в столь короткие сроки после предыдущего повышения в декабре, что произойдёт впервые с 2004 года.

Доброе утро, Лиззи. Как вчерашние данные по рынку труда в Великобритании влияют на это решение?

ЛИЗЗИ БУРДЕН: Что ж, мы увидели падение реальных доходов в конце прошлого года. И это ещё до того, как кризис стоимости жизни достигнет своего пика в апреле, когда вырастут счета за электроэнергию и налоги. До публикации сегодняшних данных в Bloomberg Economics предположили, что в апреле уровень инфляции достигнет пика и составит 6,5 процента.

Это показывает, что даже при большом количестве вакансий и масштабном дефиците, рынок труда с высоким спросом не способствует повсеместному росту зарплат. Так что это, вероятно, оправдывает решение Банка Англии уделять первостепенное внимание инфляции в декабре и делает целесообразным повышение ключевой ставки в феврале.

Лиззи, вы упомянули стоимость жизни, это часто обсуждают в Великобритании из-за того, что уже произошло, в том числе рост инфляции, а также из-за того, что только произойдёт, расскажите нам об этом.

ЛИЗЗИ БУРДЕН: Да, я уже упоминала рост счетов за электроэнергию, так вот, по данным Resolution Foundation, в апреле утроится число домохозяйств, которые окажутся не в состоянии оплачивать отопление и свет. И сильнее всего пострадают самые бедные семьи, потому что, хотя счета вырастут на 40 — 47 процентов для всех, это лишит домохозяйства с низким доходом значительной части средств. Согласно Joseph Rowntree Foundation, это пятая часть доходов этих семей после оплаты жилья.



В этом и состоит проблема, так как миллионы домохозяйств уже имеют долги, так что, по данным этих аналитических центров, многие из них не справятся, если правительство не окажет непосредственную государственную поддержку.

Безусловно. Мы будем следить за тем, предпримет ли правительство какие-либо действия. Между правительством и энергетическими компаниями идёт обсуждение этих вопросов. Но будет интересно посмотреть, решит ли правительство направить помощь нуждающимся или оказать поддержку более широким слоям населения.

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.