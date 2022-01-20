Суд Нидерландов назвал сроки обжалования решения по скифскому золоту

У музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.

«Мы пока не получили запрос на апелляцию. Срок подачи истекает 26 января 2022 года», – приводит его слова РИА «Новости».

Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщил об обжаловании решения суда.

В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией со скифским золотом.