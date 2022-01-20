 

ЦРУ не подтвердило причастность иностранных государств к «гаванскому синдрому»

20.01.2022, 8:12, Новости дня
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Центральное разведывательное управление США не считает «гаванский синдром» намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства, но не исключает иностранного вмешательства в некоторых случаях, информирует телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

Как сообщают источники телеканала, ЦРУ обнаружило убедительные и правдоподобные объяснения заболевания так называемым «гаванским синдромом» в сотнях случаев. Какие именно объяснения нашли необычным недомоганиям в ЦРУ, однако, не уточняется, передает РИА «Новости». Ведомство не смогло исключить версии иностранного вмешательства примерно в двух десятках случаев с 2016 года, еще группа инцидентов считается неразгаданной.

Версию недомоганий американских дипломатов и шпионов в результате действий РФ или каких-либо других государств для причинения вреда или получения информации посчитали не имеющей оснований, добавили источники. Однако, как отмечает телеканал, некоторые, в том числе пострадавшие от «гаванского синдрома», выразили огорчение оценкой ЦРУ, назвав ее «внутренней» без координации с другими ведомствами, заявляют источники.

Ранее сообщалось, что посольство США в Колумбии расследует несколько случаев «гаванского синдрома». «Гаванский синдром» выявили не менее чем у двух граждан США, но пострадавших, предположительно, больше. «Под влияние» синдрома попала «как минимум одна семья, включая несовершеннолетнего», они уже выехали из Колумбии на лечение. Госдеп обещал отнестись к инцидентам «серьезно, объективно и деликатно».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг любые намеки о якобы причастности РФ к «гаванскому синдрому» у дипломатов США, сообщив, что директор ЦРУ не поднимал эту тему с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, США утверждают, что американские служащие за рубежом якобы подвергаются акустическим атакам или атакам с помощью «направленной энергии». В августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию.



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