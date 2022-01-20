Нефть подешевела после роста в цене до семилетнего максимума

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после достижения семилетнего рекорда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,1%, до 88,35 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,02%, до 85,79 доллара, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как цена марки Brent превысила 89 долларов за баррель, что стало максимальным значением с октября 2014 года.

Однако аналитики Oanda, чьи слова приводит Wall Street Journal, ожидают, что в ближайшем будущем рынок нефти останется напряженным на фоне улучшения перспектив спроса на нефть и ситуации с ограниченным предложением.

Кроме того, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США за неделю по 14 января на 1,4 млн баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,367 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует минэнерго США.