 

На Донбассе боевики уже двое суток не нарушали перемирие

20.01.2022, 8:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что “военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/296753605813290

18 января боевики также не нарушали перемирие на Донбассе.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / В Верховную Раду проходят пять партий. Лидер рейтинга – “Слуга народа” – опрос

09.01 / Выяснилось, чем занималась Меланья Трамп в момент штурма Капитолия

03.01 / Власти США назвали «самую достоверную» версию возникновения эпидемии

28.08 / Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула

30.07 / В Совфеде назвали риски Трампа в случае переноса выборов в США

05.08 / Машину-амфибию и утонувших морпехов нашли у берегов Калифорнии

04.04 / Атомную энергетику пропагандируют как “зеленую”, но она тоже является источником загрязнения окружающей среды – “Екодія”

16.05 / “Били по ребрам и ногам, делали “слоника”. Крымчанин Чирний рассказал о пытках российскими силовиками

05.08 / Италии передадут информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе

27.11 / Разработчики «Спутника V» предложили AstraZeneca комбинировать вакцины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика