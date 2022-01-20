В Афганистане после прихода талибов к власти работу потеряли полмиллиона человек – ООН

“В Афганистане после захвата власти талибами в августе 2021 года работу потеряли более полумиллиона человек. Речь идет о статистике лишь за третий квартал. […] Эксперты [МОТ] опасаются, что к середине нынешнего года это число составит 900 тысяч”, – говорится в сообщении.

В организации назвали повышение уровня безработицы “стремительным” и связали это с введения пришедшего к власти движения “Талибан” ограничений “на занятость женщин”, увольнением “многих госслужащих” и тяжелым экономическим кризисом.

“В целом, если считать потери на рынке труда по количеству часов, отработанных в афганской экономике, то в третьем квартале 2021 года они составили 13% по сравнению с гипотетическим сценарием без смены власти. Кризис в наибольшей степени затронул женщин. Так, уровень их занятости, и без того крайне низкий по мировым стандартам, в третьем квартале прошлого года снизился на 16%. К середине 2022 года прогнозируется его падение до 28%”, – считают эксперты.

Контекст:

В 2021 году, после вывода из Афганистана американских войск, власть в стране захватило радикальное исламистское движение “Талибан”.

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”. Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортом, возглавлять министерства, сниматься в теледрамах и получать медицинскую помощь без сопровождения мужчин. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами в вузах, а в средних школах из процесса обучения исключили девочек.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской “полиции нравов”.

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