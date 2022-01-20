 

В Афганистане после прихода талибов к власти работу потеряли полмиллиона человек – ООН

20.01.2022, 8:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Афганистане после захвата власти талибами в августе 2021 года работу потеряли более полумиллиона человек. Речь идет о статистике лишь за третий квартал. […] Эксперты [МОТ] опасаются, что к середине нынешнего года это число составит 900 тысяч”, – говорится в сообщении.

В организации назвали повышение уровня безработицы “стремительным” и связали это с введения пришедшего к власти движения “Талибан” ограничений “на занятость женщин”, увольнением “многих госслужащих” и тяжелым экономическим кризисом.

“В целом, если считать потери на рынке труда по количеству часов, отработанных в афганской экономике, то в третьем квартале 2021 года они составили 13% по сравнению с гипотетическим сценарием без смены власти. Кризис в наибольшей степени затронул женщин. Так, уровень их занятости, и без того крайне низкий по мировым стандартам, в третьем квартале прошлого года снизился на 16%. К середине 2022 года прогнозируется его падение до 28%”, – считают эксперты.

Контекст:

В 2021 году, после вывода из Афганистана американских войск, власть в стране захватило радикальное исламистское движение “Талибан”.

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”. Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортом, возглавлять министерства, сниматься в теледрамах и получать медицинскую помощь без сопровождения мужчин. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами в вузах, а в средних школах из процесса обучения исключили девочек. 

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской “полиции нравов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / В Черкассах тело утонувшего мужчины нашли подо льдом с помощью подводного дрона

15.06 / Некоторые депутаты Рады на селфи из Офиса президента Украины делали “чуть ли не сделки” – Корниенко

29.11 / Independent – проблемы с поставками грозят оставить американцев без рождественских ёлок

04.12 / Участник спецоперации по захвату вагнеровцев заявил, что постарается довести дело до логического конца

19.01 / Правительство Ирака перенесло парламентские выборы на октябрь

30.12 / NTD – «гори синим пламенем!» — в центре Нью-Йорка сжигают плохие воспоминания 2021 года

01.10 / Главком Сухопутных войск не исключил увеличения калибра танковых пушек

13.07 / «Турецкие авиалинии» объявили о возобновлении полетов в Россию

19.08 / Куса: Гани в глазах западной публики был идеальным президентом Афганистана, но он провалился с треском. Такова судьба “хороших парней” и теоретиков

26.11 / Европейский регулятор рекомендовал применять вакцину от Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика