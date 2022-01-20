“2:1 в пользу Запада”. Климкин прокомментировал ситуацию с российской агрессией против Украины

“Главный результат всех последних усилий США, в том числе визитов [государственного секретаря Энтони] Блинкена – нас не будут “сдавать” в сферу влияния России. Не будет второй Ялты. Да, возможно, будут сложные компромиссы с Россией, но Москва в год 100-летия создания СССР “новый СССР” не получит”, – написал он.

Украинский дипломат считает, что “Кремль получил пощечину, причем не одну”.

“Это и дополнительная американская помощь, и британские поставки оружия, и сотрудничество в сфере кибербезопасности и даже достаточно четкая позиция Германии: никакого “Северного потока – 2″ в случае атаки на Украину”, – объяснил Климкин.

По его словам, “Путин получил процесс переговоров с США и полагал, что перехватил инициативу”, но “теперь инициативу перехватывает Запад”.

“Путин, конечно, ответит и далее поднимет ставки, но Запад тоже уже не отступит, иначе будет выглядеть слабаком. Счет 2:1 в пользу Запада, но игра далеко не завершена”, – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/482786573207937

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.

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