 

Девушка разоблачила все идеальные фото в инстаграм в стиле «до и после» на своем личном примере

20.01.2022, 7:50, Разное
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В социальных сетях, многие девушки на своих фотографиях, зачастую, пытаются выставить себя лучше, чем они есть на самом деле, из-за чего некоторые пользователи стали разоблачать подобные снимки.

Одна из таких активисток – Бри Ленехан. В своем профиле она постоянно выкладывает коллажи, в которых наглядно демонстрирует разницу между фотографией из инстаграма и тем, как она выглядит на самом деле без различных фильтров и ухищрений.

Bree еще с самого детства страдала от постоянных насмешек в свою сторону.

Поэтому значительную часть своей жизни она потратила на борьбу с лишним весом, чтобы отвечать так называемым «нормам». Но добившись идеального результата девушка поняла, что это далеко не всегда правильно.

Постоянные диеты плохо сказываются на организме. Правильное питание – вот залог настоящего успеха. Как утверждает сама Бри, даже идеальная с виду фигура тоже имеет некоторые изъяны.

В первую очередь нужно работать с мышлением и научиться любить себя, а погоня за виртуальной внешностью никогда не принесет желаемого результата.

Девушка постоянно публикует фотографии без использования фильтров, чтобы интернет-пользователи могли самостоятельно отличать «сделанную» фотографию от реального снимка.



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