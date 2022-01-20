Скандалы: Щедрый гангстер

Как самый дерзкий и успешный грабитель Урала воровал миллионы и помогал сиротам

В Екатеринбурге вынесли приговор уроженцу Азербайджана Рагибу Гусейнову, которого СМИ окрестили «супергангстером» за дерзкие и неизменно успешные налеты, приносившие банде десятки миллионов. Банда Гусейнова когда-то была ячейкой «Исламского государства» (ИГ *— террористическая организация, запрещенная в России), но затем исламистам надоело отправлять деньги своим кураторам на Ближний Восток — и вместо джихада они озаботились собственным благополучием.

Все их налеты были хорошо спланированы и продолжались не больше минуты, а «супергангстер» Гусейнов прославился еще и тем, что часть добычи неизменно передавал в детские дома. Историю одной из самых дерзких группировок Екатеринбурга вспомнила «Лента.ру».

23 декабря Свердловский областной суд вынес приговор Рагибу Гусейнову — участнику банды, нападавшей на бизнесменов из известного екатеринбургского ТЦ «Таганский ряд». Коммерсантов атаковали, когда те перевозили крупные суммы денег.

Гусейнов получил восемь лет лишения свободы за участие в семи разбойных нападениях в составе банды и незаконный оборот оружия. Суд также обязал его выплатить потерпевшим почти полмиллиона рублей компенсаций. При этом расследование в отношении подельников осужденного продолжается до сих пор.

Любопытно, что Гусейнова, которого журналисты прозвали «супергангстером», соседи и знакомые знали, как примерного семьянина и заботливого отца троих детей. Никто из его окружения даже не догадывался, что Рагиб состоит в особо опасной банде, которая изначально и вовсе была ячейкой запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

«Вербуй и плати»

Группировку, к которой в свое время примкнул Рагиб Гусейнов, создал 51-летний уроженец Таджикистана Орифжон Саттаров. После развала СССР в 1991 году он поселился в России, жил в Подмосковье и смог получить российское гражданство. Мужчина трудился разнорабочим, иногда занимался ремонтом квартир.

Но тяжелый труд не приносил Саттарову желаемого дохода, да и с семьей у него дело не заладилось. Тогда он стал искать смысл жизни и нашел его в религии, познакомившись с идеями радикального Ислама. Это были 2014-2015 годы — время, когда пропаганда ИГ по всему миру достигла своего пика.

В то время террористы призывали всех «воинов Аллаха» к всемирному джихаду, установлению по всему миру законов шариата и требовали от своих сторонников присяги черному халифу Абу Бакру аль-Багдади. При этом ИГ активно распространяла ролики пропагандистского характера с демонстрацией своих побед и массовых казней врагов.

Именно тогда Саттаров стал искать единомышленников, рассказывая землякам и братьям по вере о скорой победе ИГ и необходимости присягнуть радикалам.

Саттаров оказался талантливым агитатором: за небольшой срок он собрал вокруг себя единомышленников и создал ячейку, которая избрала его своим лидером — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

По данным источника, Саттаров связался в сети с представителями ИГ, принес им присягу и вскоре получил своего куратора — одного из полевых командиров с Ближнего Востока. Первое задание, которое куратор дал Орифжону, звучало просто — «вербуй и плати».

Слово «вербуй» подразумевало тщательный отбор и вербовку новых джихадистов, а также совершенствование методов конспирации, «плати» — регулярные спонсорские выплаты в кассу ИГ. Вербовка Саттарову удавалась: за сравнительно небольшой срок он сумел склонить на сторону террористов около десяти человек.

Но вот со спонсорством не заладилось: проблема состояла в том, что в ячейку Орифжона входили таксисты, продавцы шаурмы и строители, доходы которых с трудом покрывали базовые потребности

Неудивительно, что их взносы в дело мирового джихада были весьма скромными, и это вызывало недовольство у зарубежных кураторов.

Впрочем, те вскоре помогли Саттарову и его подручным своими криминальными связями, при помощи которых террористы-новички смогли приобрести несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. С этим арсеналом участники ячейки вскоре решили совершать совместные налеты на перевозчиков денег и предпринимателей.

В то время подобные преступления в столичном регионе не были редкостью. Но оперативники уголовного розыска активно боролись с ними и достигли в этом вопросе немалых успехов. Поэтому Саттаров и его люди решили не рисковать. Да и коллеги по опасному бизнесу дали наводку вдали от столицы — так участники ячейки отправилась на «гастроли» в Екатеринбург. Среди них был и Рагиб Гусейнов, которому в банде отвели роль штатного водителя.

«Успех породил в них жадность»

Вечером 3 июля 2018 года гражданин Китая Ван Хун — директор крупной сети ресторанов китайской кухни — выходил из ТЦ «Таганский ряд» в Екатеринбурге. Неожиданно около него появились трое мужчин в медицинских масках: один направил на бизнесмена пистолет, а второй попытался выхватить пакет из его рук.

Китаец опешил, но отдавать пакет не спешил: тогда разбойники выстрелили в воздух и ударили Ван Хуна по лицу. И пока он отходил от шока, налетчики (ими были участники банды Орифжона Саттарова) исчезли вместе с пакетом, в котором находилось 570 тысяч рублей.

Бандиты напали на Ван Хуна по наводке от своих информаторов в криминальных кругах. Так же, по наводке, несколько дней спустя подручные Саттарова атаковали автомобиль в одном из дворов Екатеринбурга. Ограбление было совершено за считаные секунды — бизнесмен и его водитель даже не успели понять, как лишились 13 миллионов рублей.

Успех породил в них жадность. Большую часть денег исламисты не отправили кураторам, как обещали, а поделили между собой. Со временем религия для них отошла на второй план, а деньги стали главной целью — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Бандиты не сразу снова пошли на дело — сначала от души погуляли на добытые деньги, а часть из них отправили близким на родину. На новое преступление они решились только пару месяцев спустя, осенью. По мнению сотрудников правоохранительных органов, к тому моменту у Орифжона Саттарова и его подручных появились новые надежные источники.

Эти источники одинаково хорошо знали как рыночных торговцев региона, так и местных черных обнальщиков. Информаторы всегда были в курсе, кто и какие суммы обналичивает и у кого в определенное время на руках будет десяток-другой миллионов рублей.

Видимо, благодаря этим источникам бандиты во главе с Саттаровым сумели выйти на крупного уральского бизнесмена Гагика Мартиросяна, занимавшегося региональными грузоперевозками.

5 сентября 2018 года Мартиросян перевозил деньги на пассажирском сиденье своей дорогой Audi, за рулем был его брат

С собой у коммерсанта была солидная сумма денег, а потому они вместе с братом были начеку. Они сразу заметили подозрительный ВАЗ-2112, севший им на хвост: за рулем был Рагиб Гусейнов. Эта машина в какой-то момент поравнялась с Audi и попыталась прижать ее к обочине, но братья Мартиросян продолжили движение.

Однако на перекрестке Audi все же пришлось остановиться. Тогда из ВАЗ-2112 выбежал бандит с автоматом Калашникова и открыл огонь по машине Мартиросянов, буквально изрешетив ее.

Но водитель Audi не растерялся, нажал на педаль газа и на пробитых колесах выехал на газон, сумев по нему скрыться от дерзких налетчиков

Разочарованные провалом бандиты на своем ВАЗ-2112 успели затеряться где-то во дворах Екатеринбурга еще до приезда полиции. Введенный в городе план «Перехват» не помог. Между тем братьям Мартиросян повезло — оба отделались испугом: лишь одна пуля по касательной легко задела водителя Audi.

Хотя для них все могло закончиться куда трагичнее: на перекрестке, где налетчик открыл огонь, следователи нашли больше 12 гильз калибра 7,62. Между тем местные СМИ попытались подать произошедшее, как бандитскую «стрелку», на которой обе стороны применили огнестрельное оружие.

Сегодня утром по радио слышала о том, что стреляли в ответ. Могу сказать, что это точно неправда: у моего мужа в машине нет и никогда не было оружия. Это на сто процентов неправда. Обидно такое слышать — супруга потерпевшего Сусанна Мартиросян

После неудачи бандиты залегли на дно, пока сотрудники МВД тщательно изучали все детали громкого преступления и сопоставляли их с другими аналогичными налетами.

Оперативники поняли, что за нападениями на китайского бизнесмена, перевозчика денег и братьев Мартиросян стояли одни и те же люди. Бандиты использовали дешевые российские машины, которые меняли после каждого преступления, и совершали налеты в медицинских масках.

Интернациональная банда

Орифжон Саттаров вместе с подручными готовился к новым операциям целый месяц. Примерно в то же время бандиты решили, что теперь вполне могут обойтись без кураторов из ИГ и распоряжаться добычей по своему усмотрению. Впрочем, некоторые налетчики-новички вообще не знали, что банда изначально была террористической ячейкой.

К слову, она была весьма разнообразной по национальному составу: в нее входили четыре азербайджанца (в том числе Рагиб Гусейнов), два дагестанца, Орифжон Саттаров из Таджикистана, уроженец Германии Адыль Салаев, а также 26-летний коренной уралец Георгий Прохур.

Бандиты тщательно просчитали свои следующие операции, чтобы не допустить ошибок, и 3 октября вновь вышли на охоту

В этот день на парковке около ТЦ «Таганский ряд» они напали на бизнесмена из Киргизии в тот момент, когда он садился в машину. Коммерсант оказал налетчикам сопротивление, и те выстрели ему в шею.

Пострадавший чудом выжил, но лишился 7,5 миллиона рублей. А сутки спустя подручные Саттарова напали на мужчину прямо у одного из банковских отделений Екатеринбурга. Бандиты точно знали, куда и во сколько понесет деньги их жертва — бизнесмен, решивший положить на счет средства, вырученные от торговли на рынке.

Инцидент произошел у одного из офисов кредитной организации по улице Крауля, дом №44. Сообщение о хищении денег поступило около 17:30. На место происшествия выехали сотрудники полиции — из сообщения екатеринбургского главка МВД

Коммерсант пытался активно сопротивляться налетчикам и звал на помощь. Тогда бандиты выстрелили ему в голову и ногу, после чего забрали пакет с пятью миллионами рублей наличными и скрылись. Жертва налета выжила лишь благодаря своевременно оказанной медиками помощи.

После этого нападения бандиты во главе с Орифжоном Саттаровым решили спокойно перезимовать, а некоторые из участников группировки даже съездили домой на новогодние праздники.

Привезенные с собой немалые деньги бандиты объясняли своим близким неким успешным бизнесом, который «обязательно будет расширяться»

Налетчики в самом деле решили пересмотреть свою стратегию и охотиться лишь за «крупной рыбой», избегая мелких нападений. Так их целью в начале 2019 года стала целая группа бизнесменов из Китая, которая должна была везти наличные на сделку. Бандиты напали на них в районе Опалихинской улицы в Екатеринбурге. Но, к разочарованию налетчиков, при себе у китайцев оказался всего миллион рублей: остальное было у их коллеги, который, к счастью для всех, застрял в пробке.

Залегший на дно

2 апреля на парковку аэропорта Кольцово в Екатеринбурге подъехал автомобиль KIA Sorento, внутри которого, помимо водителя, находился охранник-курьер с 20 миллионами рублей. Ему предстояло доставить эти деньги в Улан-Удэ. В момент, когда перевозчики хотели покинуть машину, рядом с ними остановился ВАЗ-2111.

За рулем автомобиля, как обычно, сидел Рагиб Гусейнов. Его пассажиры-налетчики достали травматические пистолеты и шесть раз выстрелили поверх голов перевозчиков денег. Затем один из бандитов взял их на мушку, а второй вытащил с заднего сиденья KIA Sorento рюкзак с деньгами, после чего налетчики скрылись.

Гусейнов в основном выполнял функции водителя и подыскивал автомобили для совершения нападений, а также принимал участие в разработке планов налетов и в самих нападениях — из приговора Свердловского областного суда

Но вскоре после нападения в Кольцово оперативники МВД вычислили и задержали главаря банды Орифжона Саттарова и троих его подручных. Штатный водитель группировки Рагиб Гусейнов в момент полицейской спецоперации сумел избежать поимки и сначала залег на дно, но потом все-таки вышел на связь с сообщниками.

Гусейнов встретился с ними: бандиты переговорили и пришли к выводу, что полиция, видимо, о них не знает, если они все еще на свободе. В лучших традициях голливудских боевиков налетчики решили пойти на свое последнее дело — сорвать по-настоящему большой куш, после чего разбежаться и никогда не встречаться вновь.

Чемодан с миллионами

21 ноября 2019 года бандиты через своих информаторов узнали, что некий киргизский бизнесмен, торгующий одеждой, собирается переправить в Бишкек крупную сумму денег наличными. Перевозчиков этих средств налетчики атаковали прямо на парковке перед аэропортом Кольцово, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как курьеры беспечно везут чемодан на колесиках, в котором лежат 37 миллионов рублей. Недалеко от входа в здание аэропорта к ним подбегают двое бандитов, открывают огонь из пистолетов, а затем отбирают у перепуганных перевозчиков чемодан и скрываются с места происшествия. Все нападение заняло меньше минуты.

Вероятнее всего, в кругу владельца похищенных денег произошла утечка информации о предстоящей перевозке, и криминальный результат не заставил себя долго ждать — официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых

В роли одного из налетчиков на этот раз выступил «супергангстер» Рагиб Гусейнов, который как минимум семь раз выстрелил из пистолета по перевозчикам денег. Сразу после дерзкого налета Гусейнов вместе с сообщниками добрался до безопасного места, где разделил с ними добычу. Затем бандиты сожгли свой автомобиль на обочине трассы и разбежались.

Расследованием дерзкого преступления занялись лучшие сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга: к осени 2020 года им удалось вычислить самого Рагиба Гусейнова и его подельников. Вскоре после этого все они были задержаны: у них были обнаружены автомат Калашникова и два травматических пистолета.

Уральский Деточкин

На допросах Рагиб Гусейнов не стал отрицать свою причастность к налетам на коммерсантов: активно сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. «Супергангстер» рассказал, что его банда тщательно планировала все нападения и действовала наверняка.

В этом налетчикам помогали информаторы, получавшие за свои наводки приличные суммы денег. Несмотря на большое количество преступных эпизодов, приговор Гусейнову оказался на удивление мягким: всего восемь лет лишения свободы.

Свердловский областной суд учел не только тот факт, что Рагиб пошел на сотрудничество со следствием, но и наличие у него на иждивении троих малолетних детей

Кроме того, уже на суде выяснилось, что «супергангстер» занимался благотворительностью: он потратил немалую часть похищенных средств на помощь детским домам. Как рассказал «Ленте.ру» председатель ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны»» Альберт Сарбалаев, Гусейнов не посылал детдомам деньги напрямую.

Вместо этого налетчик сам покупал, а позже отправлял детдомовцам различные подарки и бытовую технику. Но хотя «супергангстер» и занимался благотворительностью, подобно герою фильма «Берегись автомобиля», общественники не спешат равнять его с Юрием Деточкиным.

Мне кажется кощунственным, что такие как Рагиб Гусейнов, осознанно идущие на преступления, потом в суде прикрываются благотворительностью. Нельзя создавать прецедент, когда благодарственные письма от детских домов способствуют смягчению наказания за тяжкие преступления — Альберт СарбалаевПредседатель ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны»»

* ИГ, ИГИЛ, Исламское Государство — запрещенные на территории РФ террористические организации