Скандалы: Люкс во время чумы

Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini установили рекорд по продажам за свою более чем 100-летнюю историю

Пандемия коронавируса стала для производителей авто люкс-сегмента настоящим подарком. Несмотря на глобальный дефицит чипов, Rolls-Royce установил рекорд по продажам за свою более чем 100-летнюю историю, об абсолютных рекордах продаж также рапортуют Bentley и Lamborghini. Производители связывают этот ажиотаж с пандемией, которая напомнила людям о конечности жизни, а также с модой на электрокары.

При этом опрошенные «Компанией» эксперты существенного успеха в сегменте не видят, а рост продаж объясняют банальным выходом новых авто.

Главный рекордсмен

В начале 2022 года британские производители элитных авто опубликовали статистику продаж за прошедший год. Вся она фактически состоит из рекордов. Так, Rolls-Royce сообщил, что реализовал за год 5586 авто, что стало максимумом с самого основания компании — за 117 лет. По сравнению с первым годом пандемии продажи выросли почти на 50%, а марка Rolls-Royce стала самой популярной в сегменте рынка машин с ценником выше 250 тысяч евро.

В России Rolls-Royce тоже установил рекорд. Страна стала для компании крупнейшим рынком в континентальной Европе и третьим по величине в мире. За прошедший год российские потребители впервые купили более 300 люксовых машин этой марки (годом ранее было продано 200 автомобилей).

Помимо России, продажи компании достигли рекорда в Северной и Южной Америке, Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Катализатором роста в Rolls-Royce называют седан Ghost нового поколения, однако бестселлером стал кроссовер Cullinan.

В Москве этих авто уже нет в наличии, они продаются по предзаказу, однако на «Авто.ру» Cullinan 2021 года выпуска можно купить самое меньшее за 40 млн рублей. По данным Car an Driver, стоимость Rolls-Royce Ghost в прошлом году начиналась от 314 тысяч долларов (около 24 млн рублей), а новый Cullinan — от 336 тысяч (около 25,8 млн рублей).

В компании заявили, что завод Rolls-Royce в Гудвуде сейчас работает в две смены, а заказы расписаны до третьего квартала 2022 года включительно. Автопроизводитель видит потенциал для дальнейшего роста, но пообещал не выпускать более 10 тысяч машин за раз, чтобы сохранять бренд эксклюзивным.

Лучшие цифры за десятки лет

Британский Rolls-Royce — далеко не единственный рекордсмен прошлого года. О максимуме продаж за все время сообщил и Bentley, причем он за год продал 14 659 авто. Предыдущий рекорд производитель установил в 2019 году, однако прошлогодние показатели превзошли его на 31%. Большая часть спроса — 40% — пришлась на кроссовер Bentayga. На втором месте оказался Continental GT с долей в 33%. Данные по России компания еще не обнародовала, однако известно, что крупнейшим рынком для Bentley остался Китай. В этой стране за год было продано свыше четырех тысяч авто этого бренда.

Итальянский автопроизводитель Lamborghini тоже сообщил о максимуме продаж за свою 58-летнюю историю. За год у него купили 8405 машин, что на 13% больше показателя за 2020 год. Причем в России у компании тоже рекорд — годовой рост продаж на 48%, а в Китае — на 55%. Еще на 11% продажи выросли в Соединенных Штатах (местные автомобилисты купили у бренда 2472 авто). Самым продаваемым стал кроссовер Urus, на «Авто.ру» б/у модель, выпущенную в 2021 году, можно купить за 30 млн рублей.

Немецкий Porsche за 2021 год продал 301 915 автомобилей и увеличил продажи по миру на 11%. Продажи авто этой марки выросли в США, Европе и Китае.

Вслед за другими игроками статистику опубликовала британская компания Lotus. В случае с производителем спортивных и гоночных авто речь идет не об абсолютном рекорде, а о максимуме продаж за последние десять лет. В прошлом году у Lotus купили 1710 машин (+24% по сравнению с предыдущим годом). В России компания пока не представлена, ее главные рынки — США, Япония и Великобритания.

Рекорды люксовых брендов резко выделяются среди новостей о коллапсе в сегменте масс-маркета. Автопроизводители с начала пандемии жалуются на глобальную нехватку чипов, возникшую из-за перехода людей на удаленку и проблем с поставками на фоне ограничений. По разным оценкам, предложение оказалось на 10-30% ниже спроса, а кризис затронул также телеком, медицину и еще свыше ста отраслей.

Согласно исследованию LMC Automotive, в прошлом году в мире выпустили на 10 млн меньше авто, чем годом ранее. Из-за нехватки полупроводников в мире вставали производства, в том числе его останавливал АвтоВАЗ. При этом цены на автомобили непрерывно росли — «Автостат» сообщал, что по итогам 2021-го легковые машины в России подорожали на 35-40%. Эксперты не исключают, что дефицит чипов продлится вплоть до 2024 года.

Философия You Only Live Once

Топ-менеджеры производителей авто класса люкс объясняют прошлогодний ажиотаж по-разному. Особенно ярко на эту тему высказался исполнительный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос. По его словам, продажам компании помогла пандемия коронавируса и тот факт, что люди задумались о конечности жизни. В беседе с Financial Times топ-менеджер сказал:

«Довольно многие стали свидетелями того, как люди умирали от коронавируса. Это заставило их задуматься о том, что жизнь может быть коротка, и лучше жить сейчас, а не откладывать все на потом».

По словам Мюллера-Отвоса, рост у компании наблюдался на всех рынках. «Такого я никогда раньше не видел», — признался он. Компания смогла избежать проблем, связанных с нехваткой полупроводников, так как производит меньше автомобилей, чем массовые бренды. «Мы боролись за то, чтобы получить чипы для всех наших машин», — сказал топ-менеджер, добавив, что в этом бренду помогла материнская компания BMW.

«Нас почти не затрагивает нехватка чипов», — заявил The Wall Street Journal Ален Фави, руководитель отдела продаж Bentley Motors Ltd., которой владеет Volkswagen AG.

«Работа в группе VW очень централизована. Одним из элементов, при которых необходимо принять решение о распределении [чипов], является прибыль. С этой точки зрения у нас приоритет, поэтому нам удалось получить все необходимые чипы», — заявил Фави.

Президент Rolls-Royce Motor Cars America Мартин Фричес заявил, что состоятельные люди были защищены от трудностей, с которыми люди с более скромным достатком столкнулись в пандемию. Они больше выиграли от восстановления экономики, бума криптовалют и стремительного роста акций. Многие из тех, кто в 2021-м купил свой первый Rolls-Royce, разбогатели на криптовалютах и фондовом рынке.

Еще одним драйвером роста называют электрокары — так электрический спортивный седан Porsche Taycan в 2021 году впервые превзошел по продажам культовую спортивную модель Porsche 911. Фричес из Rolls-Royce также заметил, что средний возраст покупателя автомобилей этой марки за прошедший год снизился до 43 лет. Это значит, что на каждого 60-летнего автомобилиста вам нужен клиент, которому 20 лет, добавил Мюллер-Отвос.

Красивые цифры и никакой сути

«Очень красивые высказывания и проценты прироста продаж, но надо понимать базу, от которой эти проценты отсчитываются. Рост продаж в России от 200 до 300 машин — в процентах это очень много, но по сути это ничто», — заявил журналу «Компания» Алексей Аксенов, руководитель отдела «Авто» на BFM.ru. Он напомнил, что продажи авто люкс-сегмента лимитированные от рынка к рынку. «В России, может быть, и больше бы купили. Ведь за подобными машинами образуются очереди — их в принципе в мире мало», — сказал эксперт.

По его словам, искать причины роста продаж в пандемии не стоит. Дело здесь в новых моделях, которые появились у производителей. Например, у Rolls-Royce локомотивом продаж стал кроссовер Cullinan — новая машина и, что важно, выпущенная в новом сегменте. «Так что это просто появление новых моделей и спрос со стороны очень богатых людей, которых в России много», — считает Аксенов.

От нехватки полупроводников люксовые бренды вряд ли страдают, добавил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Скорее, это проблема масс-маркет сегмента. «Китайцы, например, из-за дефицита начали убирать часть ранее объявленных опций из автомобилей. А Bentley и Rolls-Royce производятся в гораздо более скромных количествах, и они берут не столько электронными наворотами, сколько ценовым статусом. Плюс при ценах, которые ломят за эти машины, переплатить за чипы для потребителя не проблема», — уверен эксперт.

В случае с бюджетными марками объемы закупок чипов для автомобилей исчисляются сотнями тысяч миллионов штук. Непрерывные поставки в таких объемах обеспечить довольно сложно, отметил автомобильный эксперт Максим Пастушенко. В люкс-сегменте самые «страшные» объемы закупок — это тысяча штук (например, если речь идет о блоках управления).

В кризис, по словам эксперта, всегда падает бюджетный сектор, а люди с состоянием, как правило, приумножают свой капитал и направляют его на дорогие покупки. Если в 2022 году пандемия завершится или ее завершение хотя бы наметится, люди начнут активнее покупать масс-маркет. В это время у людей появится представление о ближайших годах своей жизни, спекулятивные вещи перестанут так сильно влиять на рынок, а значит, цены на авто зафиксируются. «Что касается премиум-авто, никто не станет выпускать Rolls-Royce сотнями тысяч, иначе это перестанет быть Rolls-Royce. Допустим, в этом году в России раскупили 300 машин, значит, в следующем попробуют продать 350», — предположил эксперт.

В целом Rolls-Royce или Bentley сложно назвать хорошей инвестицией в кризис, добавил Пастушенко. Он напомнил, что машины перманентно дешевеют с момента, как выезжают из автосалона (правда, Rolls-Royce или Bentley могут перейти в разряд полуколлекционных авто, для чего потребуется немало времени).

«Я не думаю, что люди, которые покупают Rolls-Royce, чего-то боятся. У них деньги вложены, куда надо, они живут в свое удовольствие, а сейчас, скажем так, копят на черный день. Вот плохо будет — они за одну десятую цены продадут кому-нибудь свой Rolls-Royce или Bentley. И будет у них не 10 Rolls-Royce в гараже, а восемь, вот и все», — заключил Михаил Колодочкин.

Полина Матюхина