 

Полным женщинам нет смысла худеть перед зачатием — ученые США

20.01.2022, 7:36, Разное
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Полные женщины не удивляются, если гинеколог советует им похудеть, прежде чем забеременеть. Якобы снижение веса увеличивает шансы на сам факт наступления беременности и рождение здорового ребенка. Но все чаще появляются доказательства того, что снижение веса — не панацея при подготовке к материнству. 

Новое исследование показало, что у женщин с ожирением и необъяснимым бесплодием, которые похудели до начала лечения, было не больше шансов родить здорового ребенка, чем у тех, кто не похудел до начала терапии. 

Доктор Ричард Легро, профессор и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского центра имени Милтона С. Херши штата Пенсильвания, провел многоцентровое исследование с участием более 300 женщин с ожирением и необъяснимым бесплодием для оценки, может ли целенаправленная потеря веса перед лечением бесплодия увеличить вероятность рождения здорового ребенка.

Участники должны были иметь индекс массы тела больше или равный 30 кг/м2, регулярную овуляцию и по крайней мере один год необъяснимого бесплодия. В исследовании не участвовали женщины с ановуляцией, при которой яйцеклетка не выходит из яичника во время менструального цикла, и женщины с синдромом поликистозных яичников, при котором наблюдаются редкие или ненормальные менструальные циклы. 

Участники были разделены на две группы. Одна следовала протоколу повышенной физической активности и целенаправленной потери веса, в то время как члены другой группы увеличили свою физическую активность без управляемой потери веса. 

Женщины прошли эти программы в течение 16 недель, прежде чем начать три цикла терапии бесплодия, которые состояли из стимуляции яичников и внутриматочной инсеминации.

В конце периода исследования ученые не нашли существенных различий в количестве беременностей и здоровых родов между двумя группами. Члены группы управляемой потери веса потеряли в среднем 7% массы тела, в то время как другие участники не испытали существенной потери веса. 

По словам Легро, результаты дополняют растущее количество доказательств того факта, что вероятность здоровых родов у женщин с ожирением, которые похудели до начала лечения бесплодия, не выше, чем у тех, кто не похудел до зачатия. 

Хотя это может не увеличить шансы женщины с ожирением родить здорового ребенка, исследователи отметили, что потеря веса может принести этим женщинам другие преимущества. У некоторых женщин в группе похудания снизилось артериальное давление и уменьшилась окружность талии.



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