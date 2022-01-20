Глава Германо-российского форума об украинском кризисе — ситуации опаснее не было с 1990 года

За последние 30 лет от надежд на мирное сосуществование людей на европейском континенте осталась одна только груда обломков, заявил в интервью Welt глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. По его словам, нынешняя ситуация на Украине — самая опасная с 1990 года. И, чтобы не допустить войны, нужно серьёзно отнестись к интересам безопасности России, к которым в последние десятилетия на Западе относились легкомысленно, подчеркнул дипломат.

Как вы считаете, что произойдёт, если Путин не получит того, что требует? Насколько серьёзна опасность?

МАТТИАС ПЛАТЦЕК, глава Германо-российского форума: Я считаю, что российский президент — это человек, который жёстко отстаивает свои интересы, но в то же время он мыслит очень рационально. Несмотря на все эмоциональные факторы, которые играют свою роль в каждом человеке. Но он склонен мыслить рационально, и он понимает, что не все требования, которые он предъявил НАТО, будут выполнены один в один. В то же время я ряд — и я уже говорил об этом, — что госпожа Бербок упомянула о необходимости иной коннотации в том, что касается российских интересов и нужд безопасности. В последние десятилетия мы, выражаясь осторожно, легкомысленно к ним относились. Мы говорили, что нам не нужно их учитывать и воспринимать всерьёз.

Русские теперь оказывают давление. Я считаю, что об этом нужно говорить. К тому же в этом нет ничего удивительного. Можно взглянуть на новейшую историю: когда русские хотели установить ракеты на Кубе в 62 году. Кеннеди сказал: «Это категорически невозможно. Тогда будет война. Это слишком близко к нашим границам». Так что потребность и нужда в безопасности есть. И их нужно учитывать в отношениях с Россией. А также, конечно, принимать во внимание государственность Украины, интересы наших украинских партнёров. Нужно построить разумную политическую модель, которая, будем надеяться, продержится ближайшие десятилетия. На данный момент всё очень хрупкое. И мир, как и раньше, в опасности.

Вы сказали «хрупкое». И слово «война» вы также произнесли. Насколько, как вы считаете, взрывоопасна ситуация, господин Платцек?

МАТТИАС ПЛАТЦЕК: Я считаю, что с 1990 года на нашем европейском континенте не было ситуаций опаснее. Я помню, что в ноябре 1990-го у нас всех была возможность прочитать Парижскую хартию, которая была подписана главами всех влиятельных государств. В хартии говорилось о том, что войны больше не будет. Нам обещали мир навсегда, конец истории.

Нам нужно внимательно проанализировать, что пошло не так за эти 30 лет, из-за чего сегодня от этой надежды на мир, обещания мира осталась только груда обломков. Этот анализ необходим, если мы хотим сделать правильные выводы для будущего. Но сейчас нам нужно снизить обострение в этой ситуации, а потом шаг за шагом прийти к переговорам о создании новой, надёжной архитектуры безопасности на нашем континенте. Через несколько лет, а именно в 2025-м, наступит 50-летний юбилей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В своё время в Хельсинки на ней был установлен мировой порядок. Возможно, для нас это станет стимулом для того, чтобы использовать следующие годы с целью создать на 50-й юбилей новую архитектуру безопасности, которая обеспечит мирное сосуществование людей на нашем континенте.

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.