Рубль на открытии торгов подешевел к доллару

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 4,25 копейки, курс евро остался прежним.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 4,25 копейки и составил 76,22 рубля. Курс евро остался прежним: 86,4525 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.