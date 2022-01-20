 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару

20.01.2022, 7:27, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 4,25 копейки, курс евро остался прежним.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 4,25 копейки и составил 76,22 рубля. Курс евро остался прежним: 86,4525 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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