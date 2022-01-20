Прокуратура начала расследование против главы МИД Германии

Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90/Зеленые», среди прочих среди подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек, информирует журнал Spiegel.

По имеющимся у издания данным, руководство партии подозревается в злоупотреблениях при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи «с начальным подозрением», он не назвал фигурантов, но отметил, что речь идет о всех шести членах федерального правления партии», а к их числу относятся и Бербок с Хабеком.

«Предмет (начатого) процесса – ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», – передает РИА «Новости» слова Штельтнера.

Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет 1,5 тыс. евро на человека. Поскольку все подозреваемые являются депутатами бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера бундестага Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование, которое стартовало 6 января.

Основанием для начала расследования послужили заявления неназванных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от «Зеленых» в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что «было бы лучше», если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.

В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. Кроме того, представитель партии сообщил изданию, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому «по мнению участников (процесса) имеет полное право принимать соответствующие решения». Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но то, подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.

Напомним, во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила о заинтересованности Берлина в стабильных отношениях с Москвой.