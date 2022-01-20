 

Стали известны подробности гибели звезды «Ганнибала»

20.01.2022, 7:27, Новости дня
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Французский актер Гаспар Ульель, скончавшийся от травм, полученных при столкновении на горнолыжной трассе, в момент инцидента был без шлема, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Альбервиля.

В заявлении прокурора Анн Гаш отмечается, что 37-летний Ульель во вторник «столкнулся с другим лыжником <…> когда свернул налево, вероятно, чтобы присоединиться к своим друзьям, которые находились» на другой трассе горнолыжного курорта Розьер в департаменте Савойя, передает РИА «Новости».

Свидетели сообщили, что когда на место прибыли спасатели, Ульель уже был без сознания. При этом второй лыжник не получил никаких травм.

Актера на вертолете доставили в госпиталь Гренобля. Врач отделения интенсивной терапии констатировал смерть Гаспара Ульеля около 16.00 (18.00 мск) среды.

Прокурор подтвердила, что в момент столкновения на актере не было шлема, но, по ее словам, его наличие «не обязательно изменило бы ситуацию».

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль – это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах актер стал лауреатом национальной кинопремии Франции «Сезар».

Напомним, в среду актер Гаспар Ульель, известный ролями в фильмах «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение», умер в возрасте 37 лет.



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