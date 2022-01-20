Названа причина отказа Путина от крещенских купаний
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Владимир Путин регулярно ходит в православные храмы на церковные праздники и старается не прерывать традицию ежегодных крещенских купаний. Однако в этом году российский лидер сделал исключение из-за трудной ситуации с распространением коронавируса.
С 2018 года Владимир Путин окунался в крещенскую купель, этот обряд транслировали все СМИ. Примеру российского президента следовали многие россияне.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в этом году Путин прислушался к рекомендациям представителей РПЦ и воздержался от купаний.
Песков подчеркнул, что в Кремле не следят за тем, окунаются ли в прорубь российские политики и губернаторы. “Это личное дело каждого”, – отметил пресс-секретарь Путина.
Напомним, в прошлом году Владимир Путин также не принимал участие в купаниях, так как было слишком теплой, пишет портал URA.RU.
Стоит отметить, что крещенские купания не являются церковным обрядом. Это всего лишь народная традиция, в которую многие православные верующие вкладывают особый смысл. Российский президент прибегал к обряду крещенских купаний задолго до того, как его участие в этом событии стали освещать в СМИ.
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