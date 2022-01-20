 

Названа причина отказа Путина от крещенских купаний

20.01.2022, 7:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Путин регулярно ходит в православные храмы на церковные праздники и старается не прерывать традицию ежегодных крещенских купаний. Однако в этом году российский лидер сделал исключение из-за трудной ситуации с распространением коронавируса.

С 2018 года Владимир Путин окунался в крещенскую купель, этот обряд транслировали все СМИ. Примеру российского президента следовали многие россияне.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в этом году Путин прислушался к рекомендациям представителей РПЦ и воздержался от купаний.

Песков подчеркнул, что в Кремле не следят за тем, окунаются ли в прорубь российские политики и губернаторы. “Это личное дело каждого”, – отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин также не принимал участие в купаниях, так как было слишком теплой, пишет портал URA.RU.

Стоит отметить, что крещенские купания не являются церковным обрядом. Это всего лишь народная традиция, в которую многие православные верующие вкладывают особый смысл. Российский президент прибегал к обряду крещенских купаний задолго до того, как его участие в этом событии стали освещать в СМИ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Как сейчас выглядит бойфренд Саманты из “Секса в большом городе”: Джейсон Льюис дал интервью австралийскому шоу

11.11 / Поздно: застроено

03.08 / Она не оставила нам выборов

25.09 / Парень нашёл тайник в семейном доме, о котором никто не подозревал на протяжении многих лет

18.12 / Участница «Битвы экстрасенсов» Марианна Атие дала неутешительный прогноз на 2022 год

24.11 / Мнение: Шнур, Канделаки, цензура, реклама…

03.09 / Члены съемочной группы фильма “Шугалей-2” посетили закрытый показ картины в Петербурге

06.02 / Дмитрий Глуховский: «Существование героя создает циникам огромный психологический дискомфорт»

08.11 / Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов ответил на обвинения в избиении дочери

06.06 / Анастасия Макеева показала подписчикам эффектные фото с предсвадебного девичника: “Без стриптиза”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика