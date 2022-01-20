 

У Зеленского шокированы политикой Байдена по Донбассу: Цинизм и двуличие

20.01.2022, 7:26, Разное
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В последнее время политика американского лидера Джо Байдена по отношению к Донбассу шокирует украинцев. К такому же выводу стали приходить в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает источник в дипломатических кругах Незалежной.

В частности недоумение дипломатов вызвало то, что Вашингтон пытается принудить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений, мотивируя это снижением напряженности.

Что. же касается “истерики” из-за возможного вторжения России, то у Зеленского считают это частью договоренностей между Вашингтоном и Москвой. Так США, по их мнению, пытаются заставить Украину выполнить определенные задачи, которые позволят Америке договориться с российским лидером.

Как сообщает сайт “Подмосковье сегодня”, все это уже способствовало выводу зарубежных инвестиций из Незалежной, после чего экономика Украины сильно “просела”. В дальнейшем такие действия попросту могут привести к экономическому краху страны.

В офисе Зеленского считают, что цель такой политики – экономическое давление на Украину. В этом вопросе со стороны Байдена прослеживается явный цинизм и двуличие, что попросту шокирует украинских коллег.



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