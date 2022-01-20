Не всякий Чибис долетит

В Мурманской области снегопад парализовал транспортное сообщение, для чиновников это стало сюрпризом.

«Выезда из двора нет — только на снегоходе», — каникулы Вероники в Мурманской области затянулись поневоле. В понедельник после весьма снежных выходных началась сильная метель. Из-за этого рядового, в сущности, события тысячи людей оказались отрезанными от мира.

Снегом зимой в Заполярье еще можно удивить. Судя по коллапсу, который вызвал сильный снегопад в Мурманской области,

чиновники, сравнительно недавно импортированные в регион из климатически более благоприятных мест, оказались совершенно не готовы к тому, что сугробы придется убирать, а дороги — чистить.

За несколько часов оказались перекрыты все транспортные артерии области, кроме железной дороги. Днем, 17 января, из-за снежных заносов были закрыты для проезда дороги Кола — Мурмаши, Апатиты — Кировск, Ура-Губа — Видяево, Мишуково — Снежногорск — Гаджиево и несколько участков федеральной трассы: как на подъезде к Мурманску, так и в сторону поселка Никель и границы с Норвегией.

Кроме того, на протяжении почти двухсот километров федералки было запрещено движение грузового транспорта. Дорога на Териберку также закрыта, но это как раз не новость: попасть в село или выехать из него можно только в организованной колонне еще с 8 января. При этом в селе в 120 км от Мурманска находятся и стремятся в него попасть сотни туристов — широко разрекламированная точка на карте усиленно подается региональной властью как главный туристический бренд региона. Вот только никаких гарантий безопасного и своевременного трансфера нет. Дошло до того, что частники предлагали вывозить желающих из села вертолетом — за 55 тысяч рублей с человека.

Впрочем, добраться до Мурманска — полдела. Снегопад на сутки парализовал работу аэропорта Мурманска. Шесть рейсов были отменены, 11 — задержаны на много часов. В итоге к открытию сообщения на аэровокзале скопилось громадное число мечтающих вылететь.

Парализованный аэропорт Мурманска. Фото: Блогер51 / VK

Мурманский сегмент «Авито» пестрит свежими объявлениями: «Почистим вашу машину», «Расчистим двор», «Уберем снег с крыши дома». Последнее — самое экстремальное, но и самое актуальное: на днях прогнозируют оттепель, а с крыш свисают угрожающие сосульки.

Меж тем коммунальные службы капитулировали в битве со снегом, и люди взялись за лопаты. Правда, перерасчета за отсутствие уборки дворов или многодневный невывоз мусора ожидать не приходится. Мусорщики кивают на дорожников, дорожники — на «управляшки», в итоге крайней оказывается, разумеется, погода. Правда, за этим спором как-то забывается, что зимой в Заполярье всегда идет снег, его много. И высоченные тарифы на услуги ЖКХ и обращение с отходами подразумевают, что этот снег будут чистить, а мусор — вывозить, невзирая на климат.

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«Мурманск — это, когда ты покупаешь кроссовер не для поездок за город, а чтобы заехать зимой в собственный двор» — сконструированный кем-то на злобу дня мем тут же разошелся на репосты. Добавлю: в нашем дворе, например, практически все машины полноприводные. Но в этот раз и они не рискуют заезжать, а те трое бедолаг, кто успел припарковаться до начала снегопада, уже не пытаются сесть за руль:

выкапывать теперь надо не только авто (упражнения с лопатой — любимый зимний вид спорта мурманчан-автомобилистов), но и проезжую часть, которая сейчас угадывается по 25-сантиметровой колее.

«Выезд из нашего двора просто исчез. Это междворовый проезд, его полностью замело снегом. То есть мы оказались заблокированы. Люди реально выбирались на снегоходах — я и сама видела такую картину. Но чтобы управлять снегоходом в метель, тоже нужны навыки, так что такой вариант не для каждого», — говорит Вероника. Журналисты уже рассказали о застрявшей в мурманских дворах скорой, которую пришлось толкать прохожим. Гаишники ведут счет новым авариям, в которых по пять авто собирается «паровозиком».

Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Метель обрушилась на Кольский полуостров, а губернатор Чибис — на глав муниципалитетов. Он потребовал ввести режим повышенной готовности в Мурманске, Североморске и Александровске. И объявил уборку снега главной задачей муниципалов, а происходящее — «издевательством над людьми». Правда, основные проблемы со снегом — во дворах, а это ответственность не мэров, а управляющих компаний, которые (в том числе их соответствие лицензионным требованиям) контролирует как раз областная жилинспекция.

Впрочем, основные неприятности доставляет как раз состояние межмуниципальных трасс. Так, из-за закрытия дороги жители Заполярного стали жаловаться в соцсетях на отсутствие хлеба: местный хлебозавод несколько месяцев назад закрылся, а из Мурманска — не привезти. Кировск и Апатиты — города-спутники — оказались отрезанными друг от друга, в результате чего люди часами не могли попасть домой с работы. Но даже когда сообщение открыли, оказалось, что едут автобусы только до центра города, а в отдаленные районы попасть невозможно. Кировчанка Адель живет в районе «25-й километр», а работает в Апатитах: «В Кировск наш автобус добрался, но всех высадили у администрации, в центре. Кондуктор звонила куда-то, пыталась узнать, будет ли открыт маршрут, но безуспешно». Домой Адель прошлой ночью так и не попала.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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