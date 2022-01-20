Скандалы: С любовью к ФСС

Фонд социального страхования России потратил полмиллиарда рублей на рекламу в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» и «Аргументах и фактах»

Из размещенных на сайте «Госзакупки» тендеров следует, что главным информационным партнером Фонда стал ИД «Комсомольская правда» — в 2022 году за «проведение комплекса информационно-разъяснительных мероприятий» об услугах Фонда издательский дом получит как минимум 115 млн рублей. А за два последних года КП получила за информационную поддержку не менее 236,8 млн рублей.

С 2020 года Фонд социального страхования разместил на «Госзакупках» пять тендеров об информационном партнерстве: в 2020 году рекламировали услуги фонда «Аргументы и факты» за 100,4 млн рублей и «Московский комсомолец» за 109,9 млн рублей. А вот на 2021 и 2022 годы три тендера на «информационно-разъяснительные мероприятия» выиграла уже КП. В 2021 году «Комсомолка» приняла участие и победила в тендерах на 72 и 49,8 млн рублей. В 2022 году КП получит 115 млн рублей.

В рамках задания исполнитель должен размещать тематические материалы на «сайте федерального издания с аудиторией не менее 49 млн уникальных пользователей в месяц, с учетом посетителей региональных поддоменов». «Комсомолка» как раз подходит под это описание.

Также из контракта следует, что исполнитель заказа, помимо спецпроектов, тематических видео и публикаций в соцсетях, должен опубликовать не менее 96 согласованных с заказчиком материалов на сайте и в газете.

Поиск по сайту «Комсомольской правды» показывает, что в 2021 году на сайте было опубликовано не менее 70 текстов о Фонде социального страхования. Пометок о том, что это рекламные или партнерские тексты на сайте нет, при том что содержание как минимум большей части текстов было согласовано с Фондом.

С 28 декабря 2021 года до 14 января 2022 года, то есть момента, когда контракт между Фондом соцстрахования и КП был официально заключен, на сайте газеты была только одна публикация о Фонде и носила она негативный характер.