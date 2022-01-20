France 3 – экономично и экологично — во Франции снова переходят на отопление дровами

Жители французских деревень снова, как в стародавние времена, начали заготавливать дрова на зиму — это позволяет им значительно сэкономить на коммунальных платежах и выбрать более экологичный вид обогрева, рассказывает France 3. По согласованию с мэрией желающие могут за символическую плату получить право срубить в коммунальном лесу отмеченные деревья, тем самым помогая Национальному управлению лесным хозяйством поддерживать порядок на вверенных ему территориях.

Прямо сейчас шум нарушает спокойствие бургундских виноградников. Он идёт из леса за виноградниками — это жужжание бензопилы. Пенсионер Жан-Поль Видаль рубит дрова на участке, который принадлежит его коммуне. Такое право ему предоставили за символические 30 евро, оно называется «правом вырубки деревьев в коммунальном лесу».

ЖАН-ПОЛЬ ВИДЕЛЬ, лесоруб: Каждому участку присвоен свой номер, и мы тянем его наугад. Повезёт или нет — как получится. Это интересно, я вам говорю это по моему опыту, это здорово. Позволяет сэкономить.

Жан-Пол Видаль не может срубить любое дерево на участке, который ему достался. Существуют правила, составленные ONF — Национальным управлением лесного хозяйства. Муниципальный советник Матьё Андре следит за их соблюдением.

МАТЬЁ АНДРЕ, муниципальный советник в коммуне Брошон (департамент Кот-д’Ор): На этом дереве есть линия, которую оставили клеймом представители ONF. И это означает, что это дерево остаётся на месте, его не срубят. Здесь вы видите такое же дерево, на котором нет никаких линий, никакого клейма, так что если оно меньше 70 в обхвате, у вас есть право его срубить.

В этой деревне ежегодно около 15 местных жителей практически бесплатно рубят дрова в этом лесу. Для коммуны это отличный способ задаром поддерживать порядок на 400 гектарах леса.

МАТЬЁ АНДРЕ: Это также позволяет деревьям, остающимся на месте после такой вырубки, хорошо расти.

Для частных лиц — таких как Филипп Совсик — прав вырубки деревьев в коммунальном лесу полностью хватает для отопления. Эти дрова он нарубил два года назад, и они являются основным источником обогрева в его доме. Если бы он закупал их по рыночной цене, ему бы это обошлось в 500 евро в год. Таким образом, он значительно сэкономил. Но главной мотивацией для этого преподавателя естественных наук служит то, что такой вид обогрева является экологичным, а заслон фильтрует мелкодисперсные частицы.

ФИЛИПП СОВСИК, лесоруб: Убиваешь двух зайцев: конечно, экономия — это главная причина, но экология также важна.

Когда он смотрит на пламя, то почти полностью забывает про усилия, которые пришлось приложить для заготовки и транспортировки дров. Как говорится, один брусок греет не разок, прежде чем попадает в камин.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.