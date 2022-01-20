США пообещали дать РФ «быстрый, жесткий и единый ответ»

Любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны Соединенных Штатов и их союзников, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент [США Джо] Байден четко говорил российскому президенту [России Владимиру Путину]: если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», – приводит ТАСС текст заявления пресс-секретаря Белого дома, опубликованного после выступления американского лидера, в ходе которого он допустил, что «незначительное вторжение» РФ на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.

Псаки в своем заявлении также выступила с утверждением, что у РФ якобы имеется «масштабная стратегия агрессии, помимо военных действий», в том числе «кибератаки и тактика использования нерегулярных вооруженных формирований». «Он [Байден] подтвердил сегодня, что на такие акты российской агрессии будет дан решительный, зеркальный и единый ответ», – добавила пресс-секретарь американского президента.

В свою очередь представитель администрации США высокого ранга после выступления Байдена в Белом доме заявил, что «вторжение» РФ на Украину любого рода вызовет жесткий экономический ответ со стороны США. «Если РФ использует свои обычные вооружения для захвата территории на Украине, это вызовет жесткий экономический ответ», – приводит его слова Reuters. В связи с этим Соединенные Штаты, продолжил чиновник, готовы рассмотреть введение санкций в отношении крупнейших финансовых учреждений России. Он добавил, что Вашингтон изучает все возможные варианты рестрикций.

Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину РФ столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» РФ и НАТО из-за Украины.

Накануне РФ призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.