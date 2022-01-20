 

Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»

20.01.2022, 6:42, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил посещавшим Киев сенаторам США, что заявления о введении санкций «после вторжения» РФ на Украину не имеют смысла и рестрикции нужно ввести сейчас, говорится в материале, опубликованном на американском портале Axios.

«Президент [Украины] очень четко сказал: санкции в отношении «Северного потока – 2» должны быть введены сейчас. Любые условные меры против «Северного потока – 2» и другие санкции не помогут», – приводит ТАСС слова якобы близкого к Зеленскому источника, на которого ссылается американский портал. По его мнению, меры, обусловленные дальнейшей эскалацией, «в лучшем случае нейтральны, а в худшем фактически подстегивают» Москву.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину РФ столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» РФ и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» РФ на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.

Накануне РФ призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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